AMLO regresa a la mañanera después de aislamiento por segundo contagio de COVID

Después de una semana en aislamiento por su segundo contagio de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la conferencia de prensa matutina, afirmando que ya había superado la enfermedad.

Aseguró que sus síntomas fueron leves, que no presentó calentura y que tuvo buena oxigenación: “no tuve malestar de cuerpo, dos días ronquera y ardor en la garganta, básicamente eso”.

El mandatario indicó que su tratamiento consistió en cuidarse, aislarse y tomar mucha agua. Dijo que tomó Paracetamol durante dos días y que se aplicó miel con limón en la garganta.

“Y remedios que ya todos sabemos, se burlan del VapoRub, pero ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita…siempre y cuando quien esté haciendo la caricia ya esté libre de COVID”.

En su regreso tras recuperarse de su segundo contagio de COVID, @lopezobrador_ dice que "es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad" y hace un llamado a vacunarse. pic.twitter.com/vbaMEYDvgA — Animal Político (@Pajaropolitico) January 17, 2022

Aunque señaló que la variante ómicron no tiene la misma gravedad que la anterior, pidió a la ciudadanía evitar los contagios y vacunarse, en especial con la dosis de refuerzo, ya que con esta “son menos los síntomas y no nos agravamos”.

Te puede interesar: ‘Fui antivacunas y ahora me arrepiento. La COVID casi me quita la vida’

“Lo que tenemos que hacer es vacunarnos, quienes lo han pensado bastante yo les recomendaría que se vacunen, no les afecta, no tiene daño secundario el vacunarnos y sí protege, gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante”, aseguró.

López Obrador aprovechó para agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente de su estado de salud: “Amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho, y lo digo de manera sincera, al pueblo de México”.

Entre los agradecimientos, incluyó a los mandatarios de países extranjeros que le expresaron su solidaridad.

Indicó que seguiría trabajando de tiempo completo y retomaría las reuniones presenciales, las que señaló que no se pueden tener cuando alguien padece de COVID; aunque un video que publicó durante su aislamiento se le vio junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez.

“En general bien, esto, repito, es muy alentador porque ya no tiene el COVID la misma gravedad, de todas maneras hay que atendernos, hay que estar pendientes, no requiere uno la prueba si no hay síntomas y no espantarnos”, insistió el presidente.

Lee más: Cuando sí se debe aplicar la prueba COVID y cuando no, según la OMS y la OPS

El 10 de enero el mandatario se presentó a la conferencia de prensa matutina con síntomas de la enfermedad, aceptó que había “amanecido ronco”, pero dijo que se trataba de “gripe”.

Horas después confirmó haber salido positivo en la prueba de COVID-19 y que presentaba síntomas leves.

“Permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”, publicó.

Antes de conocer su contagio, convivió a lo largo del día con al menos 11 funcionarios públicos, entre los que se encontraba la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto –quien lo reemplazó mientras se recuperaba–, y el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, quien se volvió a presentar a su lado este lunes.