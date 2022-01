Habrá apoyo económico para ENAH, pero continuará reforma administrativa para evitar derroche, dice AMLO

En la conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, de hacer falta, se otorgarán apoyos económicos a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Aunque aseguró que se va a continuar la reforma administrativa, ya que se debe evitar “el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones” tenemos que seguir ahorrando para destinarlo a la gente que más lo necesita.

Además, el mandatario dijo que actualmente Antropología cuenta con un presupuesto mayor, lo cual se prueba con que el Tren Maya incluye un “presupuesto adicional” para las zonas arqueológicas.

"Tenemos que seguir ahorrando para que el presupuesto llegue a quien más lo necesita", dijo @lopezobrador_ y al ser cuestionado sobre las contrataciones en la ENAH dijo que si necesitan apoyos los tendrán. pic.twitter.com/A94OgwHmZM — Animal Político (@Pajaropolitico) January 3, 2022

“Se van a destinar recursos, ya se está haciendo para mejorar zonas como Palenque, Uxmal, Tulum, Chichen Itzá, Edzná, todas; y lo mismo para la educación, todo lo que tiene que ver con la educación se le da prioridad”.

No obstante, al ser cuestionado sobre el recorte de presupuesto en varias instituciones, aprovechó para destacar que anteriormente había muchas de estas, que “no ayudaban o era muy poco su alcance en benéficos a la gente y mucho su costo”.

“Era más el aparato burocrático que los beneficios a la gente, era lo que decíamos: gobierno rico con pueblo pobre; el presupuesto se quedaba en el gobierno porque había instituciones para todo”, indicó López Obrador.

Al respecto: Atacar las instituciones: ¿berrinche o estrategia?

El mandatario acusó que con la creación de oficinas, instituciones, fideicomisos, así como la instauración de directores generales, de área, jefes de departamentos, entre otros, ocasionaba que el dinero se estancara en los aparatos intermedios.

Luego señaló que tales intermediarios “ya no tienen razón de ser”, ya que el dinero se entrega de manera directa.

“¿Para qué queremos un instituto de atención al mantenimiento de las escuelas? Mejor le damos el presupuesto a las sociedades de padres de familia… ¿Saben cuánto ahorramos? Muchísimo”.

También López Obrador aseguró que en el gobierno neoliberal crear instituciones “estaba a la moda” y que se fundaron varias instituciones para un solo propósito, hasta cuando este era motivado por el mismo poder.

“Instituto para combatir la corrupción, ¿y quién promovía la corrupción? El gobierno. Instituto para la transparencia, ¿y quién ocultaba la información para que pudiesen robar a manos llenas? El gobierno. Y para todo así”.

Ponte en contexto: ENAH denuncia falta de contratación de personal eventual; Presidencia afirma que nadie será despedido

Estos argumentos surgen después de que el director de la ENAH anunciara que las actividades académicas de la institución se encuentran suspendidas por falta de personal eventual, a los que por instrucciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no se les renovó contrato para este año.

Como respuesta a un oficio publicado por el director, el INAH y la Presidencia de la República aseguraron que dichos trabajadores serían recontratados.

Recorte del Conacyt, desaparición del Indesol

Al hacer referencia a las instituciones creadas en administraciones pasadas, Andrés Manuel López Obrador indicó que había una “democracia dorada” y puso como ejemplo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El presidente calificó como “una vergüenza” que el dinero destinado al Consejo fuera transferido inmediatamente a grandes empresas, para subsidiar la innovación tecnológica.

“¿Saben cuánto nos ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90 mil millones de pesos, por eso podemos aumentar la pensión a adultos mayores, aumentar las becas, sino no podríamos”.

Y agregó: “No se deja atender a la gente, pero ya no hay 2,3,4,5 organismos haciendo lo mismo”.

Lee más: INE debe ajustar su presupuesto para cumplir con revocación de mandato: Corte

Después volvió a hacer un llamado a que, con motivo de la consulta para la revocación del mandato, se revise el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que “es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo”.

Cuando le preguntaron sobre la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) – cuyas funciones, a partir del 1 de enero, fueron asumidas por la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social– respondió que no había problema alguno.

“Todo lo que es justo se atiende, no hay ningún problema, nada más que el aparato (Indesol) ya no existe, ¿si no para qué es la Secretaría de Bienestar? Porque hay secretaría de bienestar, pero aparte está el instituto para atender a los niños, el instituto para atender a las mujeres, a los discapacitados, a los adultos mayores… ¿Por qué no la Secretaría de Bienestar se hace cargo de todo?”