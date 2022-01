Hay brotes de COVID entre personal de salud; trabajo se duplica por incapacidades

Al menos un tercio del personal de hospitales se ha contagiado de COVID-19 en esta cuarta ola de casos en México, impulsada por la variante ómicron. Aunque los casos entre estos trabajadores no son graves, sí deben irse de incapacidad, sobre todo para no causar más contagios, lo que incrementa el trabajo entre quienes se quedan laborando.

Así lo reportan a Animal Político cuatro integrantes del personal de salud de diferentes hospitales de la zona centro del país, quienes aseguran que en las últimas tres semanas alrededor de dos o tres de cada diez trabajadores del hospital donde laboran han dado positivo a COVID.

“Al menos una tercera parte del personal se ha ido de incapacidad por estar contagiado, claro, lo han hecho de forma escalonada en las tres últimas semanas. Los casos no son graves, afortunadamente, pero los compañeros tienen que ausentarse entre tres y siete días, dependiendo de cuando empezaron síntomas o cuando les hicieron la prueba”, cuenta una enfermera del Hospital General de Zona 47 del IMSS, en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Con más de 60 mil casos nuevos de COVID, México rompe récord por segundo día consecutivo

Desde octubre pasado, la Secretaría de Salud no ha actualizado la información respecto a cuántos integrantes del personal de salud se han contagiado de COVID. El último informe disponible en el sitio dedicado para esto es del 25 de ese mes.

En ese entonces, antes de que iniciara la cuarta ola de contagios en el país, había registrados 283 mil 122 casos totales de personal de salud que se había contagiado durante toda la pandemia. Después de esa fecha, el gobierno no tiene información pública sobre el número de sanitarios afectados.

Animal Político solicitó tanto a la Secretaría de Salud como al IMSS el número de integrantes de su personal que ha dado positivo a coronavirus en las últimas dos semanas, así como información sobre cuál es la estrategia para cubrir los huecos por incapacidades y no afectar los servicios a los pacientes, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

La enfermera del Hospital 47 del IMSS, que no puede dar su nombre, porque no están autorizados para dar información y teme perder su trabajo, asegura que las actividades de quienes deben irse de incapacidad las cubren quienes se quedan. Las autoridades de salud no han enviado refuerzos a los hospitales.

Aunque afirma que los ingresos hospitalarios de personas con cuadros graves de COVID no se han incrementado y a los casos leves, al menos en el IMSS 47 de Iztapalapa, los están canalizando a otro hospital en Aragón, que funciona como lo hacía el hospital temporal en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Acá con nosotros se quedan los casos menos estables, para eso ya volvieron a habilitar el área para COVID, porque antes al hospital llegaban uno o dos casos a la semana y en los últimos días, desde el miércoles, han ingresado unos cinco cada 24 horas, la mayoría son personas no vacunadas, el 70%, y no son cuadros graves, no se ha intubado a ninguno”, revela la enfermera.

Respecto a cómo están repercutiendo los ingresos y las bajas del personal de salud por incapacidad en las jornadas laborales de los compañeros que se quedan, dice que por lo regular ya tenían en urgencias uno o dos pacientes por enfermera y ahorita hay unos cuatro o cinco por cada una.

Otra enfermera, pero del Hospital General de Zona 2A Troncoso, del IMSS, dice que aquí también al menos un 30% del personal se ha ido de incapacidad por salir positivo a COVID. “Los casos no son graves, pero, por supuesto, esto repercute en la carga de trabajo para quienes nos quedamos, a cada enfermera nos están tocando entre 10 y 11 pacientes, eso sí, los cuadros de quienes están ingresando por COVID no son igual de graves que hace un año”.

En el Hospital General Las Américas, en Ecatepec, en el Estado de México, dos médicas residentes aseguran a Animal Político que en el servicio de terapia intensiva ocho de nueve residentes dieron positivo a COVID la semana pasada, lo mismo que cuatro de los diez médicos adscritos.

“Eso hizo que ya no se pudiera recibir a más pacientes en este servicio. Quienes necesitan atención se están enviando a urgencias y a medicina interna del hospital. Pero, por supuesto, el trabajo se está cargando para el personal de esas áreas. Aunque de las personas positivas o sospechosas de COVID en urgencias no hay ninguno grave”, dice una de las médicas que dieron positivo a COVID.

Además, en el Hospital de Las Américas, de un total de 30 hay ocho médicos internos de pregrado contagiados en los servicios de urgencias y en el de pediatría. “A los internos de pregrado los sacaron del hospital durante varios meses cuando los picos anteriores de la pandemia, justo para evitar que se contagiaran, pero volvieron después de que los vacunaron y ahora ya se contagiaron”, dice una médica residente de este hospital.

La residente precisa que al resto de los médicos internos de pregrado los han puesto ya solo a hacer guardias y los del servicio de terapia intensiva ya no van. “Lo que han hecho es pasar a médicos de turnos donde hay menos contagiados para cubrir los huecos o de otros servicios y solo se están aceptando pacientes graves, por ejemplo, llegó una señora para una cirugía y la regresaron al hospital del que la habían canalizado al de nosotros para que le buscaran otro”.

Animal Político también solicitó a la Secretaría de Salud del Estado de México saber cuántos integrantes del personal de salud de sus hospitales han dado positivo a COVID y la estrategia para cubrir los huecos que están dejando el personal incapacitado, pero tampoco hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Lee más: Por qué acumular grasa corporal nos hace más vulnerables al COVID

En el caso del Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, uno de los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud federal, una médica residente cuenta que solo el miércoles pasado, 11 integrantes del personal del hospital del turno matutino dieron positivo a COVID.

Sobre si se han incrementado las hospitalizaciones por coronavirus en este hospital, dice que sí hay ingresos, pero la mayoría no son cuadros graves. “No se ven las mismas complicaciones, así que la carga de trabajo ha incrementado por todas las incapacidades y las vacaciones que le debían a una parte del personal de enfermería, pero al menos, la mayoría de los enfermos de COVID no están graves”.

De acuerdo con datos de la Red IRAG, donde los hospitales reportan su saturación, hasta este sábado 15 de enero hay 4 mil 518 hospitalizados por infección respiratoria, además hay 160 unidades médicas con 70% o más de ocupación en camas generales y 34 unidades médicas con 70% o más de ocupación en camas con ventilador.

El sábado pasado, el 8 de enero, había 2 mil 817 hospitalizados, 106 unidades médicas con 70% o más de ocupación en camas generales y 15 unidades médicas con 70% más de ocupación en camas con ventilador, lo que quiere decir que los pacientes ingresados sí se han duplicado.