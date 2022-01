Si hay síntomas, no es necesaria la prueba de COVID: Salud CDMX

La secretaria de salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, afirmó que, si las personas tienen síntomas de COVID-19, no es necesario realizarse la prueba, sino que deben asumir que lo tienen y aislarse.

Señaló que si presentan escurrimiento nasal, dolor de garganta, de cabeza y cuerpo cortado se puede asumir que se tiene coronavirus, pues son los síntomas que se están ligando a la nueva variante ómicron.

Añadió que no es necesario hacer una fila de tres o una hora si están con la sintomatología, por lo que es mejor aislarse y avisar a los contactos para cortar la cadena de contagios.

“(Ómicron) da un cuadro mucho más parecido a un catarro común, con sintomatología de escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, puede haber cuerpo cortado, aquí lo fundamental es que la persona, si tiene síntomas, se aísle, que no es esté pensando que tiene una gripa común y corriente, sino que piense en primer lugar que puede ser Covid-19, esto corta la cadena de contagios.

“Con este cuadro podemos estar casi seguro que se tiene COVID porque el resto de virus respiratorios no se está expresando tanto en este periodo invernal. Si no tiene que salir a hacerse una prueba, puede no hacérsela”, dijo.

Lee: COVID: 6 pasos a seguir si sospechas que te infectaste

Sin embargo, López Arellano pidió a la población estar atenta con dos síntomas catalogados como de alarma: oxigenación menor de 90% y temperatura persistente elevada de 38 o 39 grados centígrados.

Si se presentan, pidió acercarse a un módulo de triage, uno de atención respiratoria, un centro de salud o hablar al Locatel para recibir orientación.

Sostuvo que la variante ómicron ha desplazado a delta que era la dominante hasta hace unas semanas; destacó que es más transmisible, produce más contagios, “pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta”.

“Ómicron es un contagio rápido, por decirlo de manera coloquial, como llamarada de petate, empieza rápido y concluye rápido”, dijo en conferencia de prensa.

La funcionaria señaló que en la ciudad se está ampliando el número de muestras en cada centro de Salud, en centros comerciales, en módulos de atención respiratoria del IMSS y que se van a instalar más kiosco.

Además, recordó que se seguirá vacunando a la población con refuerzo y a los rezagados.

Lee: Pruebas COVID: Abren módulos en plazas comerciales y amplían horarios en centros de salud de CDMX

En días pasado, farmacias, clínicas privadas, centros de salud y en unidades de medicina familiar registraron largas filas para solicitar pruebas de COVID-19.

Por ello, el gobierno de la Ciudad de México abrió módulos en plazas comerciales y amplían horarios en centros de salud.