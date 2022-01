Derriban estatua de AMLO en Atlacomulco; la dejan sin cabeza y sin piernas

La estatua de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue develada el pasado 29 de diciembre en el municipio de Atlacomulco−considerado cuna y bastión del priismo mexiquense− fue derribada durante las primeras horas de este 1 de enero.

La figura que era de cuerpo entero quedó tirada sin cabeza y sin piernas.

En las primeras horas de este nuevo año 2022, ciudadanos de Atlacomulco tumban la polémica estatua de López Obrador. #Atlacomulco pic.twitter.com/ByTjxMqiTv — Ernesto Pérez Gómez (@ernestoperezgom) January 1, 2022

La escultura fue colocada en la Calle Isidro Fabela, frente a la terminal de autobuses y fue inaugurada por el entonces presidente municipal, Roberto Téllez Monroy, de Morena, quien aplaudió los logros del mandatario en el país y en Atlacomulco.

A partir de este 1 de enero, Marisol Arias Flores, de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), estará al frente de la presidencia municipal.

Hasta el momento, las autoridades de Atlacomulco no se han pronunciado sobre el hecho.

López Obrador ha dicho que no quiere que se coloquen figuras o calles en su nombre.

“En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, declaró López Obrador en septiembre pasado.