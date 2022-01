Empresa de servicios y cobranza hizo la encuesta de aprobación que presume AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el pasado miércoles que tiene una aprobación de hasta 75%, dato que también difundió en su informe del 1 de julio pasado. Ese resultado deriva de una encuesta hecha por Wise Interactions S. A. de C. V., empresa dedicada al servicio de centro telefónico para verificar la calidad de servicios y cobranza.

Se trata de una empresa desconocida entre el gremio de las consultorías que aplican metodología y análisis para los ejercicios estadísticos. Según su página de internet, es una compañía ‘Contact Center Multicanal’ que ofrece servicio de atención y servicio a clientes, atención ciudadana, marketing y ventas, soporte técnico y cobranza telefónica, por eso es que no está entre las agremiadas a la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión AC. (AMAI), que desde 1992 agrupa a las empresas encuestadoras en el país.

Los servicios de Wise Interactios son los que las consultoras contratan para aplicar las encuestas, explica Roy Campos, presidente de Consulta-Mitofsky. Es decir, esta empresa es la que “aplica la preguntas, pero no los que diseñan, ni procesan ni los que analizan los datos” como lo hace una encuestadora o consultoría política.

Aunque, insiste, “no descalifica su trabajo”, más bien se trata de la decisión de quien los contrató, pues en estos casos, el call center sólo recibe el cuestionario con preguntas previamente diseñadas y aplica las encuestas según las indicaciones de quién los contrata.

En su conferencia matutina del pasado 29 de diciembre, el presidente López Obrador dijo que “traemos 70, 72 hasta 75 de aprobación, porque también hay sectores de clase media bien informados, no manipulados, no conservadores y muy humanos, muy fraternos”, mientras que en su informe del 1 de julio dijo que 7 de cada 10 personas aprueba que continúe en el cargo y 41% considera que el país está mejor situación que antes.

Animal Político solicitó vía transparencia a la Secretaría de Gobernación el contrato con la empresa que realizó la encuesta que el presidente mencionó el 1 de julio.

La Segob solo informó que Wise Interactions S. A. de C. V., fue contratada para los “servicios integrales para la realización de la ‘Encuesta nacional telefónica’”, realizados del 15 al 30 de junio de 2021, por un monto total de 347 mil 304 pesos.

“Un call center no te va a cuestionar una pregunta. En cambio una casa encuestadora se dedica a eso, si el orden está bien hecho, si el número de preguntas está bien. Yo por ejemplo, nunca pregunto la calificación. Sino más bien ‘si está de acuerdo o no’ con el presidente”, porque la calificación dependerá de la percepción de su propio parámetro de calificación, por ejemplo.

Francisco Abundis, director de Parametría, explica que hacer una medición solo con el centro telefónico carece de metodología. “No puedes capturar al promedio de la opinión pública, las preguntas pueden estar sesgadas, a favor o en contra de una aprobación, y no hay forma de validar información a través de un marco muestral para al menos ver el nivel de representación, si fue celular o vivienda, entre otros”.

La empresa, de hecho, tiene las certificaciones sobre ‘Contact Center’ como la ISO 9001:2008 sobre Sistema de Gestión de Calidad que certifica el servicio operativo multicanal y la ISO 270001:2013, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, enfocado al servicio telefónico.

En la solicitud de información también se pidió la nota metodológica de la encuesta, pero solo entregó los resultados y el tamaño de la muestra que ascendió a 1,525 personas, con un margen de error de +-2.5% y una tasa de rechazo de 52%.

Esto significa que no se podría replicar la metodología utilizada para llegar a los mismos resultados. “Se trata de una caja oscura porque no puedes saber qué hicieron. Puedes publicar lo que sea, y como no se puede reproducir, no te puedo contradecir, que es lo básico de las ciencias sociales. El problema con estas mediciones es no saber qué hicieron”.

Entre los datos sociodemográficos de los encuestados en el estudio de opinión presentado por el presidente está que 34.4% tienen más de 60 años, pero “no es cierto que el 34% sea mayor de 60 años, a lo más es el 25%” en la proporción poblacional, explica Roy Campos. Mientras que en el nivel socioeconómico se advierte que 74% son de clase baja, pese a que en realidad la proporción es de 50%.

Entre las preguntas realizadas está, por ejemplo, si consideraba que “el actual gobierno representa un cambio importante” y 64% contestó que sí y 35%, que no. Al preguntar si estaba de acuerdo con ese cambio, 87% dijo que sí y 9.6% dijo que no.

Respecto a la revocación de mandato, 72% respondió que si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, votaría porque continúe para terminar su sexenio.

La encuesta fue mencionada por el presidente López Obrador el 1 de julio pasado en el mensaje para conmemorar los tres años de su triunfo electora. La encuesta, dijo, “aplicada por nosotros, y subrayo, aplicada por nosotros, para que no se vaya a mal interpretar”, era muestra de que “estamos bien calificados”.

Sin embargo, dijo, “aspiramos a convencer a más gente, a que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias; a informar, a orientar, a concientizar, convencer para elevar a rango supremo la honestidad y hacer gala, sentirnos orgullosos de la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que heredamos de nuestros antepasados, esa es la grandeza de México”, dijo en el evento realizado en Palacio Nacional.