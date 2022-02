Estados de EU y países de Latinoamérica respaldan demanda de México contra fabricantes de armas

Entidades de los Estados Unidos y naciones de América Latina respaldaron la demanda civil de daños interpuesta por el gobierno de México contra fabricantes del país norteamericano.

Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron a Animal Político que los estados y naciones presentaron escritos solicitando a la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, no desestimar los alegatos contra las 11 compañías.

“Presentamos en tiempo y forma, ante la Corte en Boston, las pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México”, publicó el canciller Marcelo Ebrard, quien se espera se presente este martes 1 de febrero en la conferencia de prensa del presidente para hablar del tema.

Presentamos en tiempo y forma, ante la Corte en Boston, las pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México. Aquí el índice del documento. Mañana detalles. pic.twitter.com/NdbGqmfWSo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 31, 2022

La Cancillería tenía programado este 31 de enero presentar su réplica a los comentarios de las 11 empresas de armas estadounidenses demandadas; las compañías entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero próximo.

La demanda fue presentada el pasado 4 de agosto contra los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

México pide poner fin al “daño” que provocan esas empresas al “facilitar activamente el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga y a otros criminales” en el país.