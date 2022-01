‘Gertz es íntegro e incapaz de generar delitos’, dice AMLO respecto a caso de Lozoya

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a la gestión de Alejandro Gertz Manero frente a la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que le tiene mucha confianza.

Al ser cuestionado sobre el proceso contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, dijo que es un asunto que le corresponde a la FGR, un órgano independiente y a cuyo titular describió como “íntegro e incapaz de generar delitos”.

“Yo lo único que puedo decir y repetir es que le tengo confianza a Gertz Manero y lo considero una gente íntegra e incapaz de generar delitos”, apuntó en la conferencia matutina de este jueves.

Te puede interesar: Los departamentos de Gertz: tiene uno en Central Park y otro en California, según Univisión

Reiteró que las decisiones sobre el caso en curso de Lozoya le corresponden tanto a la FGR como al Poder Judicial y que no es “como antes”, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dependía del presidente.

Al ser cuestionado sobre el caso de Emilio Lozoya, dice @lopezobrador_ que corresponde a la Fiscalía y asegura confiar en Alejandro Gertz Manero, a quien considera "incapaz de fabricar delitos". pic.twitter.com/AJh3cPfcVM — Animal Político (@Pajaropolitico) January 6, 2022

Ahora la Fiscalía es una instancia autónoma, como el Banco de México o el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló López Obrador, “entonces hay que respetar la autonomía”.

El mandatario comentó que durante siglos, desde el México independiente y también en los tres siglos del poder colonial, el poder estaba concentrado en una sola persona.

“En la colonia era el Virrey, tres siglos, y luego el presidente, afortunadamente no tardó mucho el imperio, pero sí Porfirio Díaz, 34 años y después doña Porfiria, y después Porfirito, y se concentraba el poder en una persona, el Presidente decidía sobre los asuntos judiciales, legislativos, políticos, yo todavía padecí eso”.

La respuesta del presidente fue ante la interrogante sobre la reciente decisión de la FGR en contra de Lozoya: lo acusó formalmente de ser responsable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.

Aquí te contamos: FGR pide hasta 39 años de cárcel contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht; presenta acusación

Además, pidió al juez que ordene la apertura de un juicio oral en su contra en el que sea declarado culpable, y se le impongan penas que, sumadas, ascenderían hasta los 39 años de cárcel.

Debido al nivel jerárquico que Emilio Lozoya tuvo en el gobierno al ser director de la empresa pública más grande del país (Pemex) y a su rol protagónico en el entramado delictivo que permitió la llegada de los sobornos y el posterior blanqueo del capital, el Ministerio Público federal considera que deben imponerse las penas máximas que la ley contempla para cada uno de los tres ilícitos que se le imputan: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

“No se mete en esos asuntos”

Al ser cuestionado sobre la presunta persecución de Gertz Manero contra su familia política, el presidente López Obrador señaló que él no se mete en esos asuntos.

Añadió que si hay alguien que siente que injustamente ha sido juzgado, puede acudir a otra instancia y que existe el amparo.

“No, tengo información general, pero por lo común no me meto en esos asuntos. Cada instancia tiene que ser responsable de sus actos, en este caso es la fiscalía y existe el Poder Judicial, y así como el fiscal es autónomo, también el Poder Judicial es autónomo. No hay poder absoluto”, dijo.

En diciembre, los hermanos Ana Paola, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas solicitaron a la Cámara de Diputados un juicio político en contra de Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de fabricar pruebas para encarcelar de manera ilegal a su madre, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán.

Lee: Hay omisiones, fallas y contradicciones en proceso contra mujeres denunciadas por Gertz: jueza

Cuevas Morán está acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del servidor público.

Los nietos políticos del fiscal lo acusan de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, e incurrir en abuso de funciones en el ejercicio público, que mantienen presa a su madre, desde hace más de un año.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.