Hacienda le niega al INE presupuesto para revocación de mandato; la Constitución lo impide, dice

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió formalmente al INE que no le autorizará el presupuesto que solicitó el Instituto Nacional Electoral para organizar la consulta de revocación de mandato.

Hacienda argumentó que la dependencia está impedida para asignarle presupuesto adicional al INE, pues la Constitución no prevé que se puedan autorizar erogaciones adicionales a órganos autónomos.

En una respuesta de 14 hojas, la dependencia afirmó que, además, el gobierno federal está decidido a destinar cualquier presupuesto extraordinario a los programas sociales, el combate de la pandemia y la adquisición de vacunas contra COVID.

Por mandato del Tribunal Electoral federal, y tras hacer ajustes a su gasto, el INE envió a la Secretaría de Hacienda una solicitud de ampliación presupuestal de 1 mil 738.9 millones de pesos para poder organizar y efectuar la consulta revocatoria.

Este 31 de enero vencía el plazo indicado por el TEPJF para que Hacienda respondiera la petición. El escrito fue firmado por el Procurador Fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, en suplencia del titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, y fue entregado al INE a las 6:33 de la tarde.

“Se considera que no existe margen presupuestario por parte del Gobierno Federal para atender la solicitud de recursos adicionales presentada por el Instituto Nacional Electoral por la cantidad de $1 mil 738 millones 947 mil 155 pesos”, dice el oficio.

La Secretaría de Hacienda señaló que, de acuerdo con la Constitución, no puede haber erogaciones de recursos que no estén contempladas en el PEF aprobado por el Congreso o que no estén comprendidas en una ley posterior que programe los gastos adicionales.

“En este sentido, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 aprobado por la Cámara de Diputados, no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto de eseInstituto u otorgar excepcionalmente recursos adicionales, ni existe a la fecha Ley posterior que los prevea, por lo que no es factible, conforme al texto constitucional, acceder a lo solicitado”, indica el oficio.

La SHCP agregó que, en caso de que la erogación adicional se determine en una ley posterior, es necesario que previamente el Legislativo apruebe la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, esto es, modificando la Ley Federal de Ingresos.

La dependencia federal señaló que, además, conforme la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la SHCP solo está facultada para autorizar erogaciones adicionales a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que no incluye a los organismos autónomos.

Hacienda indicó también que la Ley Federal de Revocación de Mandato ordena al INE hacer los ajustes presupuestales necesarios para organizar el ejercicio y apegarse a la disponibilidad presupuestaria que le autorizó el PEF.

Añadió que dicha ley también mandata al árbitro electoral a observar estrictamente las medidas de racionalidad del presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal de este año, y buscar el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

Hacienda advirtió que los ahorros que genere el gobierno federal se destinarán para atender la pandemia y financiar los programas sociales.

“La salud y seguridad de los ciudadanos son prioridad para el Ejecutivo Federal, por esto, se ha destinado una gran cantidad de recursos presupuestarios para fortalecer los servicios de salud, así como para la adquisición de vacunas para proteger a la población. Bajo este contexto, y dado que la pandemia no ha terminado, el Gobierno Federal seguirá enfocando sus esfuerzos durante este ejercicio fiscal 2022, para hacer frente a las necesidades en materia de salud y a la adquisición de vacunas”, refiere el oficio de respuesta.

“Por otra parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado es austero en acatamiento a las políticas de austeridad republicana previstas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, y en el mismo se han reasignado los recursos a la atención de programas sociales, salud, atención a la pandemia, adquisición de vacunas, educación, entre otros, por lo que una reducción a los mismos afectaría a la población más vulnerable. A la presente fecha, por ser el inicio del ejercicio fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cuenta con reintegros de recursos de los ejecutores de gasto derivados de ahorros, economías o subejercicios y, en caso de generarse, como se mencionó en los incisos anteriores, serán destinados a la atención de la pandemia, en primer término a la adquisición de vacunas, así como al fortalecimiento de los servicios de salud”.

La SHCP se dijo dispuesta a colaborar con otras instituciones públicas para brindar ayuda al INE en tareas como el “resguardo de la documentación e instalaciones, acompañamiento de personal, auxilio mediante equipo altamente cualificado que vela por la salvaguarda de las ciudadanas y los ciudadanos que participan en los ejercicios organizados por ese Instituto, entre otras”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que pese a la negativa de dar más recurso, la revocación de mandato va.

Conocimos esta tarde el informe definitivo de la verificación de firmas de apoyo al proceso de Revocación de Mandato. A pesar de la negativa de la SHCP a la solicitud presupuestal formulada por el @INEMexico , misma que fue enviada hasta esta tarde, la Revocación de Mandato va. pic.twitter.com/jYLezz81gN — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 1, 2022