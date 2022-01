'Hay intereses políticos', dice AMLO tras acusaciones de acoso contra Pedro Salmerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las acusaciones de acoso presuntamente cometido por Pedro Salmerón deben denunciarse ante las autoridades y que ahora han tomado más fuerza porque “hay intereses políticos”.

Señaló que las denunciantes deben acudir al Ministerio Publico para señalar lo que padecieron y que las autoridades resuelvan el caso, y no sean juicios sumarios.

“Sí ahora (que denuncien). Han tomado más fuerza porque sí hay intereses políticos, como en todo. Los opositores se valen de todo…

“Tienen ellas que presentar sus denuncias y acudir al ministerio público y, con toda la protección, señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios y más cuando se trata de asuntos políticos”, dijo.

En conferencia de prensa, señaló que hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso, ilícito; de lo contrario, dijo, son “campañas de linchamiento” que se pueden echar a andar por opositores.

“No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Imagínense, un opositor, cualquier gente, que no sea bien visto por los medios de información lo acaban, lo destruyen, son campañas de linchamiento, entonces no, denuncia”, dijo.

López Obrador señaló que Salmerón ha tenido diferencias políticas en la academia; señaló que en el ITAM tenía una postura y de ahí salió; luego tuvo una invitación para entrar en el Instituto de la Revolución Mexicana y dio una opinión sobre la Liga del 23 de septiembre y “se le lanzaron muy fuerte” y prefiero renunciar.

Indicó que al final quien aprobará la designación del historiador Pedro Salmerón como embajador en Panamá será el Senado de la República.

Animal Político informa hoy que, a pesar de las acusaciones públicas sobre actos de acoso sexual presuntamente cometidos por el historiador y militante de Morena, Pedro Salmerón, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de ese partido no ha iniciado una investigación de oficio para indagar los hechos señalados.

A la fecha, no han sido presentadas denuncias internas contra Salmerón por parte de militantes, según confirmaron fuentes del órgano jurisdiccional morenista. Sin embargo, la CNHJ tiene la facultad de iniciar investigaciones de oficio en caso de flagrancia o “evidencia pública” de violaciones a la normativa del partido, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto.

Los señalamientos que pesan sobre el historiador se reavivaron esta semana tras darse a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo propuso como embajador en Panamá.

Tras el anuncio, se realizó un pronunciamiento de la Cuarta Ola, organización estudiantil, donde las alumnas pidieron reconsiderar su nombramiento y hacer justicia para las víctimas.

Las acusaciones refieren actos de acoso presuntamente cometidos por Salmerón en contra de alumnas cuando el historiador se desempeñaba como docente del ITAM, aunque también existen señalamientos hechos públicos por mujeres que militan en Morena.