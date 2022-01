Derechohabientes del IMSS hacen fila hasta nueve horas para obtener una cita en La Raza

Alma Valadez llegó al Centro Médico Nacional La Raza del IMSS a las 8 de la mañana de este lunes 10 de enero. Estuvo formada durante casi nueve horas, hasta las 5 de la tarde, para que le dieran una cita con el endocrinólogo.

La mujer de 47 años cuenta que en la explanada del centro médico y afuera había más de mil personas buscando una cita para una consulta de especialidad. Valadez dice que ella tuvo su última consulta el 19 de diciembre, pero que le dijeron que la agenda para 2022 no se había abierto aún, que fuera a partir del 10 de enero para tramitar la siguiente cita.

Lo mismo le dijeron a las cientas de personas que abarrotaron el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y que tuvieron que esperar por horas, aglomeradas ahí, cuando en el país están repuntando los contagios de COVID-19.

“Estuve formada afuera como una hora, a las 9 de la mañana ya pude entrar a la explanada, pero había mucha, mucha gente, cientos de personas, más de 800, y no había nadie que pusiera orden, no había sana distancia, por supuesto”, cuenta.

Valadez dice que estuvo esperando en La Raza, sin poder comer ni tomar agua. “Ante tanta gente y con los contagios que hay, no quise quitarme el cubrebocas para nada, hasta que llegué a mi casa, pasadas las 5 de la tarde, pude comer y beber agua”.

Pero al menos salió con su cita para el endocrinólogo para el próximo 17 de enero. “Cuando ya me iba, todavía había mucha gente, que llegó desde antes que yo, a las 7 de la mañana, esperando que le dieran cita para otros servicios, como el de neurología”.

“Es una multitud (…) y yo me hago dos horas de viaje”: en pleno repunte de contagios, alrededor de 800 personas hacen fila durante horas en el Centro Médico La Raza, de @Tu_IMSS, para obtener una consulta de especialidad. 📹: Especial. https://t.co/6HKxh1z6Fc pic.twitter.com/EV4FI7oxCR — Animal Político (@Pajaropolitico) January 10, 2022

Lo que sí ya no pudo es hacer cita para sus estudios de laboratorio. “Como ya eran las 5 de la tarde para cuando salí con mi cita, ya estaba cerrado donde dan las otras para el ultrasonido, así que ahora tendré que ir mañana (martes) otra vez, y a ver si no hay también mucha gente”.

Como ya se ausentó este lunes del trabajo por ir por su cita, dice que mañana llegará a las 5 de la mañana a su oficina para poder adelantar tareas que tiene pendientes, después irá a La Raza a tratar de agendar sus estudios y volverá a trabajar.

“Nunca me había pasado algo así, como lo que viví hoy en La Raza, y es mentira, como hicieron público las autoridades, que se pueden agendar las citas en línea o por teléfono, al menos del Hospital Regional de Zona #27 para La Raza no es posible, tienes que ir a fuerza y como al parecer nos dijeron a todos los que estábamos ahí que fuéramos a partir del 10 de enero, pues claro, a todos nos urge y fuimos el 10”.

Animal Político preguntó al IMSS, a través de su oficina de comunicación, por qué no se han dado citas para 2022 y por qué no se prevé que no haya estas aglomeraciones, a lo que la dependencia contestó que cuenta con trámites en línea y que la asistencia presencial es opcional.

“El IMSS cuenta con el trámite para gestionar citas en línea mediante el expediente electrónico en el Hospital General de Zona (HGZ) correspondiente, a fin de evitar la aglomeración y cortar cadenas de contagio de la enfermedad de COVID-19”, aseguró mediante un comunicado.

Incluso, recomendó a los derechohabientes tramitar su cita de manera digital y en caso contrario, les sugirió que solo asista la persona interesada en tramitar su cita para evitar aglomeraciones.





