Locales del Centro ofertan cientos de pruebas caseras de COVID; son un peligro, alertan especialistas

En las calles de República de Uruguay, Bolívar y Venustiano Carranza, en el Centro de la Ciudad de México, hay al menos diez locales donde se venden, además de cubrebocas, caretas y gel antibacterial, pruebas “caseras” de COVID, que cualquier persona puede comprar y llevarse a su casa.

Estos productos no están autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), es más, la propia dependencia confirmó a Animal Político, a través de su oficina de Comunicación, que son irregulares y representan un riesgo a la salud.

En las tiendas del Centro donde venden las pruebas de COVID caseras, que oscilan entre los 250 y los 330 pesos, hay locales donde las tienen anunciadas y a la vista, en otros hasta las promocionan con megáfono, en dos modalidades: para hacerla en casa o con la opción de que alguien se las haga ahí mismo en el local, que, por cierto, no es una farmacia.

En ese establecimiento había una fila de unas diez personas para hacerse la prueba, supuestamente, de antígeno y con hisopo, por un costo de 210 pesos.

Los clientes pueden comprar, en estos locales, una sola prueba o llevarse cajas con 15 por unos mil 400 pesos. Son las que, probablemente, se venden después en automóviles, que también ofrecen cubrebocas y caretas, como uno que se estaciona por El Ángel de la Independencia, frente al Starbucks de Reforma, o por redes sociales.

Una persona contó a este portal que en un grupo de vecinos donde se ofertan diferentes productos, una mujer vende pruebas caseras de la marca Realy, que se hacen con una muestra de saliva, esta se coloca en un dispositivo como los de las pruebas de embarazo y se esperan diez minutos para el resultado.

“Mi hija tenía síntomas, pero no quise arriesgarla a formarse por cuatro horas en una farmacia o un centro de salud para hacerse la prueba, así que la compré”, cuenta.

En el Centro las que más se venden son justo estas pruebas de la marca Realy y algunas cajas hasta traen el sello de Cofepris, pero la dependencia confirma a este portal que no cuentan con su autorización, y, en efecto, en una revisión a la lista de las que sí cuentan con el aval, estas no se encontraron.

Pero aunque sí lo tuvieran, no tendrían por qué venderse para hacerse en casa. En México, las pruebas caseras de COVID no están autorizadas, como sí lo están en otros países como Estados Unidos, donde el gobierno se las envía a las personas a su domicilio, lo mismo que en Inglaterra. En tanto que en España se venden solo en farmacias.

En México, “el principal riesgo de la venta informal de estas pruebas que no están avaladas por ninguna autoridad son los falsos negativos, eso es un gran problema, porque la gente las usa para comprobar si tiene COVID y si esta prueba no avalada ni regulada da un falso negativo, lo cual es muy probable, y la persona sí está enferma, no se va a aislar y va a contagiar a otros”, explica Alejandro Sánchez, doctor en Ciencias Bioquímicas del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (CoViGen-Mex) de virus respiratorios.

Andreu Comas, doctor en Ciencias, virólogo y también integrante de este Consorcio, agrega que además del alto riesgo de los falsos negativos, estas pruebas caseras o que se hacen en lugares no autorizados llevan un peligro adicional para la población y para quien las hace.

“Con las que son de hisopo y son caseras, las personas se pueden lastimar. Mientras que en los locales no regulados hasta se pueden usar hisopos que no estén estériles o las personas que las hacen no cuentan con el equipo de protección necesario, así que el riesgo es tanto para quien se las hace como para quien la está realizando”.

Puesto que estos productos son irregulares y su venta es ilegal, la autoridad sanitaria local, en este caso la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (Agepsa), debe hacer los decomisos correspondientes.

Animal Político solicitó una entrevista a Agepsa o información sobre lo que se está haciendo ante esto, a lo que la agencia, a través de comunicación social, respondió con un boletín.

Este, fechado el 26 de enero de 2022, señala que Agepsa aseguró en cuatro establecimientos 459 pruebas rápidas para la detección de COVID-19 debido a que carecen de etiquetado en español que permita leer las instrucciones para su correcta aplicación, así como la autorización de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Este operativo de verificación sanitaria se realizó en 28 establecimientos ubicados en las plazas de Izazaga 38 e Izazaga 89 de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se venden al público en general pruebas rápidas de detección de COVID-19.

Durante el mes de enero, dice el boletín, la Agepsa ha realizado visitas de verificación a 58 establecimientos dedicados a la venta de pruebas rápidas para COVID-19, con el propósito de constatar que se encuentren autorizadas por la Coferpis y cumplan con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008.

La oficina de comunicación social de Agepsa no dio información de cuánto se ha decomisado en esas otras visitas de verificación. La Agencia aseguró que los operativos para decomisar pruebas caseras irregulares continuarán, pero no dio más detalles al respecto.

Cofepris tampoco accedió a dar una entrevista, hasta el cierre de esta nota, para saber si las pruebas caseras se autorizarán en México, bajo qué condiciones y por qué esto no se ha permitido hasta el momento, para evitar esta venta irregular.