Por ahora no habrá sanciones contra jóvenes que no se inscriban al RFC, informa SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que las personas mayores de 18 años no serán sancionadas por no inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La institución también destacó que la incorporación al Registro y la obtención en conjunto de la firma electrónica (e.firma), no implica que los jóvenes estén obligados a pagar contribuciones o hacer declaraciones, si no realizan ninguna actividad económica.

Cabe recordar que con la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022, se aceptó que todas y todos en México “deberán” solicitar su inscripción al RFC al cumplir la mayoría de edad, a partir de 2022.

Sin embargo, el SAT anunció que tiene muy claro que la transición llevará tiempo, por lo que determinó que “durante ese lapso” no habrá penalidades, ni multas, ni sanciones.

La institución informó que busca que los jóvenes se inscriban al RFC con la finalidad de introducirlos a la cultura contributiva y protegerlos del robo de identidad, al existir la posibilidad de que empresas fantasmas los utilicen como prestanombres.

Lee el contexto: Gobierno quiere registro obligatorio al RFC para jóvenes mayores de edad

En caso de que su identidad haya sido robada, si los jóvenes cuentan con RFC y firma electrónica se les alertará por sus medios de contacto.

Algunos otros beneficios que señaló el SAT fueron: aseguramiento de identidad fiscal, realizar trámites y servicios comprobando su identidad de manera digital; protección de datos y combate a la corrupción, y que la firma electrónica (e.firma) “es un archivo seguro, cifrado y tiene la validez de una firma autógrafa”.

Además advirtió que aquellos jóvenes ya estaban inscritos al RFC y no trabajan deberán acceder al Portal del SAT para verificar que estén registrados como “inscripción de personas físicas sin actividad económica”.

En este link, también deberán revisar su Constancia de Situación Fiscal, para que en la sección de ‘Régimen’ mencione: “Sin obligaciones fiscales”.

Aprobación de la iniciativa

En octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal para 2022, en la cual se incluye la propuesta de que los jóvenes mayores de 18 años se inscriban de manera obligatoria al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a partir del primero de enero.

Sin embargo, ante críticas y dudas sobre las implicaciones de esta iniciativa, la Comisión de Hacienda y Crédito Público modificó el dictamen, con dos acotaciones.

La primera: “que la referida inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes no implica que las personas mayores de 18 años que se inscriban estarán obligadas a pagar contribuciones o presentar declaraciones, entre otras obligaciones fiscales, ya que en caso de no realizar actividad económica alguna, el alta se dará ‘sin obligaciones’ y sólo hasta que se incorporen a alguna actividad económica”.

Y la segunda, el apuntar de forma explícita que esta medida no daría lugar a la aplicación de sanciones por no pagar impuestos o no hacer la declaración, si al cumplir 18 no se tenía un empleo y por lo tanto tampoco obligaciones fiscales.

Te explicamos mejor aquí: ¿Pago inmediato de impuestos? ¿Sanciones? Qué implica establecer RFC obligatorio al cumplir 18





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.