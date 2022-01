ONG pide a SEP establecer lineamientos para un regreso a clases seguro

Mexicanos Primero, organización ciudadana independiente, exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecer lineamientos para asegurar un regreso seguro a clases presenciales.

Acusó que la autoridad escolar ha intentado minimizar la situación de salud y las necesidades de seguridad en las escuelas; también que ha dejado solas a las comunidades escolares.

“Eso genera desconfianza en las familias y ante la incertidumbre, padres y madres han decidido no llevar a sus hijas e hijos a las escuelas”, escribió a través de un comunicado.

La organización señaló que las clases presenciales no se lograrán si las familias consideran que “no se hace lo suficiente” o que no existe ni seguridad, ni condiciones adecuadas en las escuelas.

“En diciembre de 2021, el Ejecutivo Federal instruyó que en enero de este año la totalidad de escuelas deberían tener actividades presenciales; para que esto sea una realidad, se debe reconocer el impacto de las nuevas variantes del virus, el aumento de casos de contagio, y generar acciones coordinadas entre la SEP y las autoridades estatales”.

En su comunicado, aseguró que se requiere que la autoridad escolar establezca lineamientos de orden federal, que se articulen con la respuesta de cada estado, así como con el ajuste de cada comunidad escolar.

Y de esta forma, recalcó, se podrán tomar las “mejores decisiones” de acuerdo a su contexto y en caso de contingencia sanitaria, se contará con un plan “para que no se deje la responsabilidad del aprendizaje en el programa Aprende en Casa, que ya se demostró, no es efectivo”.

Mexicanos Primero señaló que con la nueva variante de COVID-19, ómicron, es importante que la SEP ofrezca condiciones reales para el regreso, con un marco nacional que permita a las comunidades escolares saber cómo actuar.

“Que permita a las comunidades escolares saber qué hacer en el regreso, qué hacer en caso de una contingencia, cómo proteger a estudiantes y docentes y, principalmente, cómo lograr volver a las aulas para que cada niña, niño y joven pueda ejercer su derecho a aprender, y los rezagos en el aprendizaje y brechas, no se hagan más grandes”, destacó.

“La presencialidad es un proceso, el derecho a aprender no”, apuntó la organización, destacando que si bien no hay problema con que se retrase en regreso presencial, el derecho a aprender no debería suspenderse.

Aprovechó para reconocer el esfuerzo del gobierno federal para aplicar las dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a personal educativo; sin embargo, hizo un llamado a impulsar la vacunación a los menores, desde los cinco años.

“Las y los niños deben estar en las escuelas, pero no sin un plan de regreso seguro en el que tengan las mismas oportunidades sin ponerse en riesgo, ni poner en riesgo a sus docentes”, finalizó.