Pemex cierra compra de refinería Deer Park, en Texas, y toma el control

Petróleos Mexicanos cerró, este jueves, la compra total de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, tras adquirir el 50.005% de la participación accionaria de Shell, con lo cual, queda, a partir de hoy, bajo el control de Pemex.

El cierre de la compra estuvo encabeza por el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acompañado de directivos de PEMEX y de Shell Oil Company.

La transacción financiera, informó Pemex, se concluyó en los términos pactados en mayo, es decir, el valor de la operación por los activos de la refinería es de 596 millones de dólares, equivalente al 50% de la participación de Shell en la deuda de la sociedad.

Adicionalmente, indicó, se liquidó la deuda remanente por los 596 millones de dólares que corresponden al 50% de la participación de Petróleos Mexicanos; los recursos para la operación fueron cubiertos por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

La compra se concretó luego de que el 22 de diciembre se informó que el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) autorizó la operación de compra-venta al no haber identificado riesgos en materia de competencia ni de seguridad nacional para EU.

📌 Concreta #PEMEX adquisición de la refinería Deer Park en EE.UU. 🇲🇽🇺🇲#PEMEX finalizes acquisition of Deer Park refinery in the USA @Pemex_DeerParkhttps://t.co/K2L7FqsUul pic.twitter.com/0Tr7sfk9Dw

— Petróleos Mexicanos (@Pemex) January 20, 2022