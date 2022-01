Samuel García niega irregularidades en permiso para sacar a bebé del DIF un fin de semana

El gobernador Samuel García negó que se haya violado la ley al haber sacado del DIF Capullos a un bebé el fin de semana, para que conviviera con él y su esposa Mariana Rodríguez, quien dirige la oficina AMAR a Nuevo León.

En entrevista con Milenio, García habló por primera vez del tema, después de que organizaciones de la sociedad civil emitieran pronunciamientos en los que exigen la revisión de protocolos, ante posibles irregularidades para que obtuvieran la autorización.

Dijo que no se trató de una adopción, y que no se han tomado medidas al respecto, solo un “exhorto” por parte del al Sistema DIF Nacional al del estado de Nuevo León, “porque recuerden que el estatal es una autoridad autónoma. No tiene superior jerárquico”.

“Ni el DIF Nacional ni la CNDH, ni la Comisión Estatal (de Derechos Humanos) son sus superiores, entonces más que medidas son exhortos y todos se van a contestar”, señaló.

Sobre el permiso con el que sacaron al bebé del DIF, Samuel García afirmó que todo se realizó bajo la ley, con “figuras que tanto la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la propia Ley Orgánica del DIF establecen”, y afirmó que hay más de 400 familias que han solicitado ser parte de dicho programa.

“Hay figuras que permite la legislación civil, completamente en desuso porque nadie en México en Nuevo León saben lo que es: un acogimiento, una convivencia, una patria potestad, una custodia, alimentos, etcétera”, afirmó.

El pasado domingo, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su preocupación ante el hecho de que Mariana Rodríguez extrajo del centro DIF Capullos a un niños con discapacidad, bajo el argumento de un permiso de convivencia de fin de semana.

La ONG pidió revisar los protocolos de adopciones y visitas, para verificar que no se incumplió la norma.

También señaló que hubo una “exposición excesiva e innecesaria de este niño”, y recordó que como bebé bajo responsabilidad jurídica del DIF “no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza”.

Luego de las críticas, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional DIF, vio a conocer que pidió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, mediante oficio, información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” que realizó la pareja.

La dependencia dio como plazo este jueves para que el órgano estatal remita la información solicitada. Una vez que se reciba, será analizada y se determinarán las medidas que resulten procedentes.

Con información de Milenio