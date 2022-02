22 años de cambios en México con Imagen Radio como testigo

En 22 años, se alcanzan a ver casi 85 veces seguidas sin parar todos los capítulos de las 15 series más populares de los últimos años: Game of Thrones, Friends, Breaking Bad, Los Simpson, The Office, Doctor Who, Grey’s Anatomy, Two and a Half Men, The Big Bang Theory, ER, La Ley y el Orden, CSI Miami, Los Soprano, Stranger Things y Sex and the City.

En 22 años pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, México inició el año 2000 con el priista Ernesto Zedillo como presidente; en ese periodo se dio la primera alternancia en el poder con dos gobiernos panistas posteriores y tuvo lugar el regreso del PRI al poder, así como el triunfo de Morena en las elecciones más recientes.

En 22 años se han renovado sietes veces la Cámara de Diputados y cuatro el Senado, teniendo ambas cámaras en ese periodo una mayoría de priistas, panistas o morenistas.

Del 2000 a la fecha, la mayoría de los mexicanos ha votado al menos cuatro veces para elegir gobernador (solo Aguascalientes, Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas lo han hecho tres veces, pero este año están convocados a las urnas), por lo que ese año inició con 24 gobernadores emanados del PRI, y seis del PAN y del PRD. Actualmente, el PRI tiene cuatro gobernadores, el PAN siete (su máximo fueron 11) y el PRD uno (su máximo fueron 6), pero ya hay 16 gobernadores de Morena, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PVEM y otro del Partido Encuentro Social.

Hay estados, como Morelos, que recibieron el año 2000 con un gobernador priista, y en todos estos años han tenido mandatarios del PAN, PRD y Encuentro Social. Al igual que, en materia de deportes, por ejemplo, México tenía 42 medallas olímpicas, nueve de ellas de oro, producto de 18 participaciones en los Juegos Olímpicos. En los últimos 22 años, nuestro país participó en otros seis Juegos Olímpicos donde cosechó 31 medallas más, cuatro de ellas de oro.

En materia futbolera, antes del 2000 la Selección Mexicana tenía 11 participaciones y cinco ausencias en Mundiales en las que únicamente logró ocho victorias y anotó 39 goles, además de que solo en cuatro ocasiones (dos como país sede) pasó a la siguiente ronda. En los últimos 22 años, México no ha faltado a una sola de las cinco citas mundialistas y en todas sus participaciones pasó a la siguiente ronda (en la que siempre ha sido eliminado), producto de sus ocho victorias y 21 goles.

En lo que se refiere al futbol local, del año 2000 a la fecha los equipos América, Pachuca, Santos, Tigres y Toluca acumularon cinco campeonatos cada uno de ellos; les siguen Pumas y Monterrey con cuatro, atrás están León con tres y Chivas con dos, mientras que Xolos de Tijuana, así como los descendidos Atlante y Morelia, tienen uno, además de los sorprendentes campeonatos de Cruz Azul y Atlas.

Pensemos en materia cinematográfica, en las primeras 70 entregas de los premios Oscar, cintas mexicanas o personajes de nacionalidad mexicana habían obtenido 30 nominaciones de las que ganaron únicamente cinco estatuillas. Esto cambió radicalmente del 2000 a la fecha, años en los se obtuvieron 57 nominaciones y 20 triunfos.

Los medios de comunicación han sido parte esencial para dar cuenta de estos hechos y documentar los cambios, donde dentro de ellos destaca uno que nació hace 22 años siendo una estación de radio y que actualmente es una gran multiplataforma informativa que cuenta con transmisión simultánea en televisión, a través de Imagen Multicast y en streaming, así como en línea a través de Imagen Digital.

Se trata de Imagen Radio, que hoy en día tiene unos 55 millones de escuchas al mes, lo que representa una audiencia con criterio amplio y comprometida con su entorno que necesita información sólida para tomar las mejores decisiones en sus negocios y vida personal. Estas son las razones por las que, durante tanto tiempo, han sido fieles seguidores de los reconocidos líderes de opinión de todos los ámbitos que forman parte de esta multiplataforma.

Imagen Radio nació a la par de auge de la digitalización en México y el mundo. Hace 22 años no eran tan común consultar noticias en internet, los teléfonos inteligentes apenas comenzaba a ingresar en el mercado, las redes sociales eran aún incipientes y en los hogares la televisión y la radio eran las principales ventanas a los acontecimientos del mundo.

Era otro mundo, pues. Aun así, desde su nacimiento se apostó por una alternativa multiplataforma que ha sido del gusto de las audiencias.