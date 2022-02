Gobierno de CDMX apela decisión de borrar artículo con el que defendieron ivermectina

Los autores del artículo “La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México” presentaron una apelación al Comité Directivo de SocArXiv, tras su retiro del sitio.

“Respetuosamente queremos abordar y refutar cada una de las razones que proporcionaron para retirar el artículo y solicitar una audiencia para exponer nuestro caso y responder a cualquier pregunta que puedan tener”, se lee en un documento compartido por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

En la apelación, los autores niegan que el texto difunda desinformación, como señaló el sitio al informar sobre su decisión de eliminarlo. Además, reclamaron, “el papel de SocArXiv no es juzgar sobre el contenido o la calidad de un artículo y, con esta tergiversación de nuestro trabajo, se extralimita en su función de ofrecer una “infraestructura de investigación para bienes públicos””.

Además, aseguran que “el artículo no se utilizó para justificar la decisión de implementar un programa de gobierno”, y que la decisión de incluir ivermectina en los kits médicos se tomó “con base en una recomendación de un grupo de trabajo de expertos médicos nacionales e internacionales”.

También recalcan que “meses después, cuando cambió la recomendación oficial, el gobierno de la Ciudad de México eliminó la ivermectina de los kits. El artículo no jugó ningún papel en ninguna de las decisiones”.

Acerca del señalamiento que hizo SocArXiv de que los medicamentos se dieran “aparentemente sin el debido consentimiento o las protecciones éticas apropiadas de acuerdo con los estándares de investigación en seres humanos”, respondieron que nunca reclutaron sujetos experimentales, y únicamente usaron datos secundarios (administrativos), cuyo análisis se dio después de la implementación de la política, además de que “los kits médicos fueron proveídos por médicos”.

Detallaron que el trabajo tuvo como objetivo evaluar la intervención de política pública del kit médico y el seguimiento telefónico, y que lo conciben como “una evaluación de políticas” y no como una “investigación médica”, tal como fue calificada por SocArXiv.

En cuanto al presunto conflicto de interés, mencionado por Philip Cohen, director del sitio, aseguraron que declararon ser empleados de agencias gubernamentales y que no tienen algún tipo de relación con compañías farmacéuticas.

“Además, dado que nuestras afiliaciones pueden sesgar la interpretación de los resultados, publicamos los datos y el código para que cualquiera pueda usarlos como mejor le parezca, llegar a sus propias conclusiones y avanzar en el conocimiento”, recalcan los autores.

Por ello, consideran que su artículo “está siendo tratado injustamente por proceso editoriales que no forman parte de las políticas actuales de SocArXiv”, y pidieron al comité reconsiderar la decisión de la eliminación del texto.

Este lunes, previo al envío de la apelación, José Antonio Peña Merino, titular de la ADIP y uno de los autores del texto, anunció que enviarían el documento al comité de SocArXiv, a lo que Philip Cohen respondió que “era solo ruido”, porque el sitio “no hace revisión por pares”.

A través de su cuenta de Twitter, el director de SocArXiv indicó que “el hecho de que haya un artículo sobre nuestro sistema no significa que sea científicamente sólido” y recomendó que, si quieren que científicos evalúen el trabajo lo envíen a una revisión por pares, a alguna publicación científica.

As we explained previously ( https://t.co/OMK7Q7s8hz ), SocArXiv does not do peer review. We aren't a journal. The fact that a paper is on our system does not mean it is scientifically sound. /2

“Sin embargo, si cree que la política de ivermectina fue ética y efectiva, le sugiero que entregue toda la información del programa., incluidos los datos sin editar que recopiló y todos los documentos de respaldo a una organización de investigación independiente para su evaluación”, escribió.

“Somos un servicio de archivo y difusión de investigación. Usted ejecuta un sitio web grande con muchos más recursos que el nuestro, simplemente aloje el documento allí. Luego, cuando se publique en una revista, o una revisión ética lo exonere, puede declarar la victoria”, indicó Cohen, en referencia a la ADIP y su titular.

We are a service for archiving and disseminating research. You run a big website with a lot more resources than ours – just host the document there. Then when it's published in a journal, or an ethics review exonerates you, you can declare victory. /6

— Philip N Cohen (@familyunequal) February 8, 2022