Prescriben en centros de salud ivermectina para COVID-19; “nos recetan un medicamento que no nos va a servir”

A pesar de que la Secretaría de Salud federal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Food and Drugs Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) no recomiendan usar ivermectina como tratamiento para COVID-19, en la Ciudad de México se sigue recetando ivermectina para tratar la enfermedad.

Oficialmente, la Secretaría de Salud local informó que desde septiembre del año pasado dejaron de entregar kits médicos con este medicamento a pacientes que resultaron positivos a COVID-19, sin embargo, esto no ha sido limitante para en centros de salud a su cargo se continúe prescribiendo este fármaco no recomendado ni aprobado para tratar al virus.

Te puede interesar | Así llegó la ivermectina a enfermos de COVID-19 en la CDMX

Es el caso de Maricarmen de 43 años, su esposo y sus dos hijos de 15 y 21 años respectivamente.

El pasado 8 de enero la mujer comenzó a sentirse mal. Dolor de cabeza y un poco de fiebre fueron sus primeros síntomas. Para confirmar que se trataba de COVID-19 ella y su hijo de 21 años se dirigieron al Centro de Salud en San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía de Álvaro Obregón, en donde viven.

Hicieron fila afuera del inmueble a la espera de que llegara su turno para que les hicieran la prueba. 15 minutos después recibieron sus resultados: ambos eran positivos.

“Nos dijeron ‘pues este es su resultado, salió usted positiva’, y en seguida nos dieron una receta donde venía el medicamento… ‘tómese esto y guárdese 14 días”, recuerda que le dijeron.

Tomó la papeleta con su resultado y una hoja donde venían impresos los medicamentos que debía tomar y sus instrucciones.

El primer medicamento de la lista es la ivermectina, el segundo es la azitromicina y el cuarto es el ácido acetilsalicílico. Medicamentos no recomendados, además, por el propio Gobierno federal a través de la Guía Clínica para el Tratamiento de COVID-19 donde explica que la azitromicina en ningún caso debe tomarse y que la ivermectina y el ácido acetilsalicílico no han demostrado ningún beneficio en el tratamiento de la enfermedad.

Según se puede observar en la receta que compartió a Animal Político, se trata de prescripciones que ya están previamente impresas y a las que solo se les pone el nombre del paciente y la fecha, pues lo que recibió Maricarmen y su hijo fue exactamente lo mismo.

Además, hay que subrayar que las papeletas —la del resultado y la receta—, aunque traen el sello del Centro de Salud de donde fueron emitidas, no cuentan con firma ni nombre del doctor que las expidió.

A la pregunta de si algún doctor la revisó antes de darle la receta, la mujer confirmó que no. Que tal como recibió el resultado y prescripción salió del Centro de Salud.

Sin ninguna duda de lo que le habían recetado, ella y su hijo se dirigieron a una farmacia de la zona en donde surtieron los medicamentos que les pidieron. Por ambas recetas, detalla, pagó alrededor de 600 pesos.

La azitromicina es un antibiótico que para ser vendido requiere forzosamente receta. Que la papeleta que le dieron y la cual carecía de nombre y firma del doctor que recetaba los fármacos no fue impedimento para que le vendieran todo lo solicitado.

“No, no, yo no sabía nada de esta medicina, entonces me la estuve tomando conforme fue la indicación en la receta”, explica Maricarmen en entrevista telefónica.

10 días después, dice, regresó a su empleo como trabajadora del hogar.

Su esposo y su hijo de 15 años, explica, también acudieron a realizarse la prueba porque todos viven en el mismo domicilio. Ambos salieron positivos y recibieron exactamente la misma papeleta con la recomendación para tomar ivermectina, azitromicina y ácido acetilsalicílico.

“Está muy mal porque realmente nos están recetando un medicamento que no nos va a servir para nada para esta enfermedad, entonces pues no se vale tampoco”, comentó la mujer luego de comentarle que los tres medicamentos que le recetaron y que se tomó no están avalados para el tratamiento del COVID-19.

“La verdad que no lo habíamos checado por lo mismo de que uno se confía de que que están tratando algo importante, pero nos mandan un medicamento que realmente nos sirve”.

Maricarmen confirmó que no se le pidió regresar al Centro de Salud luego de que pasaran los 14 días de la enfermedad a efecto de que le dieran seguimiento.

Animal Político publicó que el Gobierno de la Ciudad de México gastó 29 millones de pesos para comprar 293 mil cajas de ivermectina, 100 mil de ácido acetilsalicílico y 93 mil de azitromicina, medicamentos no recomendados ni aprobados para el tratamiento del COVID-19 y que se entregaron en kits médicos entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021.