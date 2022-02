"Le creo", dice AMLO sobre acusación de Zaldívar contra Calderón por guardería ABC

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo confiar en las acusaciones que hizo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre presiones que recibió para proteger a familiares de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, tras el incendio de la Guardería ABC.

“Lo que declaró el ministro de la Corte es real, le creo, porque es una gente recta, lo considero una gente íntegra”, dijo en conferencia matutina.

Lo anterior, luego de que el ministro denunciara una “operación de Estado” que se emprendió en el sexenio de Calderón para proteger a la familia de su esposa, a quienes señaló como responsables del incendio de la guardería en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños.

"Independientemente del tiempo, esto no prescribe": dice @lopezobrador_ que "es real" lo dicho por el ministro Arturo Zaldívar sobre las presuntas presiones que recibió en el gobierno de Calderón por el caso de la #GuarderiaABC. pic.twitter.com/UiGMCFD1SS — Animal Político (@Pajaropolitico) February 24, 2022

López Obrador confesó que ya conocía dicha versión, debido a que se encuentra en el expediente sobre el caso, en donde también dijo que está la resolución de los ministros que votaron a favor de su “carpetazo”.

Criticó a quienes cuestionan a Zaldívar por guardar silencio durante 13 años, y aseguró que su testimonio ya se había dado a conocer con anterioridad y que era de dominio público: “no es una cosa de que no se sabía nada o de por qué hasta ahora”.

“Yo no conocía a detalle la declaración del ministro Zaldívar, pero hablaba de esta actitud de la autoridad que prevalece cuando hay autoritarismo. De siempre ocultar las cosas o tratar de ocultar las cosas o de proteger a los allegados ¿Un presidente por qué tiene que proteger? ¿Por qué tiene que ocultar las cosas? De ninguna manera”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario acusó que el incendio en la Guardería ABC se utilizó con fines electorales, para que el partido del presidente en turno – Partido de Acción Nacional (PAN) – ganara la gubernatura de Sonora.

Luego, acusó a los medios de comunicación de ser cómplices del uso electoral del acontecimiento, al culpar a otro partido de lo sucedido y debilitarlo, para que entrara al gobierno el bando de la administración de ese entonces.

“Y los medios, no todos, pero actuaron en complicidad, no había denuncia en medios, silenciaron a todos, incluso llevaron a que ganara la Gubernatura el partido en la Presidencia, muy lamentable, o sea, porque no se hizo justicia y aprovecharon la desgracia con sus propósitos políticos, para sacar raja política”, concluyó.

El miércoles, durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, Arturo Zaldívar acusó que el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, lo visitó en su oficina para presionarlo a cambiar el proyecto de sentencia, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala.

Recordó que el caso de la Guardería ABC fue su “bautizo” como ministro y cuando asumió el cargo algunos de sus colegas trataron de sorprenderlo para que votara en favor del “autoritarismo” de Calderón, lo que no aceptó.

En 2019, Arturo Zaldívar ya había declarado que había sido presionado por el Felipe Calderón, quien ha negado que haya ejercido presión contra él o la Suprema Corte.

Cuando ocurrió el incendio, en 2009, la estancia infantil tenía como socia a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala.

La diputada del PAN y esposa de Calderón, aseguró que el ministro de la Corte “miente” al asegurar que recibió presiones del exmandatario.