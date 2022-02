Eliminan documento con el que CDMX defendió la entrega de ivermectina a pacientes con COVID

Este viernes 4 de febrero, el sitio SocArXiv decidió retirar de su sitio el artículo, “La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por Covid-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México” a través del cual el Gobierno de la Ciudad de México defendió la entrega de ivermectina a pacientes enfermos de COVID-19.

Se trata de una acción sin precedentes porque el sitio —que ya se había pronunciado sobre lo engañoso del análisis— dijo que no contaban con una política para retirar documentos.

En un texto firmado por Philip N. Cohen, director de SocArXiv, se explica que este artículo es potencialmente más dañino que otros que el sitio haya alojado.

“A la luz de los daños demostrables como los asociados con este documento, y en respuesta a una oleada comunitaria que nos suplica que actuemos, retiramos este documento”, señala el también fundador de SocArXiv.

La decisión de retirar el análisis “cuasi experimental” que firmaron José Merino, Eduardo Clark, Lila Petersen y Saúl Caballero de la Agencia de Innovación Pública (ADIP); Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México y Víctor Hugo Borja, actual titular de la Unidad de Educación e Investigación del IMSS, se debió a cuatro consideraciones que hizo el sitio:

Este martes 2 de febrero, Animal Político dio a conocer que el Gobierno capitalino había gastado 29 millones de pesos en la compra de medicamentos no aprobados ni autorizados para el tratamiento de COVID-19 como azitromicina, ivermectina y ácido acetilsalicílico. Fármacos no recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y prohibidos por más de 30 países.

También se dio a conocer que el artículo con el que el Gobierno de Claudia Sheinbaum justificaba la entrega de ivermectina en kits médicos había sido desacreditado por el propio sitio SocArXiv que lo había alojado en su página. El 8 de diciembre de 2021, Philip N. Cohen, director del sitio, escribió una carta aclaratoria en la que definió al documento como de muy mala calidad y engañoso.

Tras la publicación, el profesor de sociología de la Universidad de California, Juan Pablo Pardo-Guerra, escribió un hilo en Twitter en el que pidió a SocArXiv que eliminara el artículo y que se les prohibiera a los autores que pudieran publicar en la plataforma.

