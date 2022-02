EU pide 10 años de cárcel para exjefe policial y colaborador de García Luna 

La Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, solicitó a un juez la pena de 10 años de prisión para Iván Reyes Arzate, excomandante de la Unidad de Investigación de la Policía Federal y colaborador del secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

En un documento del pasado 1 de febrero, los fiscales del caso argumentaron la pena tras sostener que el exmando policial presuntamente recibió sobornos por 290 mil dólares para proteger a El Seguimiento 39, un grupo de cárteles que traficaba cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos en alianza con organizaciones delictivas.

Prosecutors in the Iván Reyes Arzate case are asking for a sentence of 10 years for the former head of the DEA’s specially vetted Sensitive Investigations Unit within Mexico’s defunct Federal Police. Reyes accepted a deal in exchange for testifying against GGL. pic.twitter.com/bXZjrvFHhT

