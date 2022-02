FMI y Banco Mundial advierten riesgos en economía mundial, luego de invasión rusa en Ucrania

Los líderes del Banco Mundial y el FMI señalaron el jueves que están listos para ayudar a Ucrania y advirtieron que la invasión de Rusia tendrá repercusiones en la recuperación económica mundial.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo en Twitter que estaba “profundamente preocupada” y advirtió que esto “agrega un riesgo económico significativo para la región y el mundo”.

“Estamos evaluando las implicaciones y estamos preparados para apoyar a nuestros miembros según se necesite”, admitió.

I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 24, 2022