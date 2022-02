“En este gobierno no hay ladrones”; AMLO dice que se aclararán las irregularidades halladas por la ASF

Ante las anomalías encontradas en el informe de la cuenta pública de 2020 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se van a ir aclarando y que en su gobierno “no hay ladrones”

En conferencia de prensa, señaló que todavía es un informe preliminar, pero que lo usan sus “adversarios conservadores y corruptos” porque piensan que es lo mismo que antes en donde operaba el Chupacabras, el Diablo, Don X.

Añadió que ahora ya no hay saqueos y que ya no opera la delincuencia de cuello blanco.

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoria de la Federación se encontraron en la cuenta pública, así es siempre que audita todo y se empieza a aclarar.

“Ahora ya no, no solo iguales, en este gobierno no hay ladrones para que quede claro. Desde luego va a seguir la campaña y que bueno, esto demuestra que hay vida pública activa en México”, dijo.

Sobre las irregularidades halladas en la Cuenta Pública 2020 de la @ASF_Mexico, @lopezobrador_ dice que es preliminar, que se van a aclarar y que es usado "por los conservadores corruptos" para atacar a su gobierno. pic.twitter.com/aUStIjGaW0 — Animal Político (@Pajaropolitico) February 21, 2022

Ayer se presentó la más reciente revisión a la Cuenta Pública 2020 realizada por la ASF, en la que se hallaron irregularidades millonarias en obras y programas clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y Sembrando Vida.

En conjunto, las anomalías detectadas representan un monto de 63 mil 10 millones de pesos. De ese total, 2 mil 181.1 millones sí fueron aclarados, pero falta por esclarecer el destino de 60 mil 229 millones.

El presidente señaló que salen notas periodísticas sobre la cuenta pública solo en “los medios conservadores”.

Dice @lopezobrador_ que las acciones del gobierno para garantizar la paz "es lo mismo que se está haciendo" para garantizar que no haya saqueo, y que si sale en la Cuenta Pública "solo es nota para los medios conservadores". pic.twitter.com/xM3zAqwNNM — Animal Político (@Pajaropolitico) February 21, 2022

Respecto a las irregularidades detectadas por la ASF en Segalmex, Diconsa y Liconsa, el López Obrador indicó que se va a responder y si hay delitos de corrupción, se va a castigar a quien sea responsable porque no hay impunidad para nadie.

Señaló que además hay denuncias presentadas contra funcionarios de Segalmex por malos manejos que detectó la Secretaría de la Función Pública (AFP) y que se está realizando una investigación de fondo.

"No hay impunidad para nadie": sobre las denuncias en contra de funcionarios de @Segalmex_Mex, el presidente dice que se está haciendo "una investigación de fondo". Señala que éstas son diferentes a lo documentado en la Cuenta Pública. pic.twitter.com/tHiuT3BDy5 — Animal Político (@Pajaropolitico) February 21, 2022

En medio de una investigación administrativa y penal por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en 2020, en esas instituciones hubo irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, faltantes de mercancías y hasta salidas de efectivo injustificadas que representan un daño al erario por 8 mil 638 millones de pesos.

La ASF publicó este domingo la última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020. El Informe General Ejecutivo señala que en Segalmex se detectaron observaciones por 5 mil 640.6 millones de pesos; en Diconsa, por 1 mil 413.4 millones, y en Liconsa por 1 mil 583.9 millones.