El INE detecta que Morena creó un fideicomiso millonario para comprar inmuebles

Aunque de manera pública Morena se ha opuesto a la figura de los fideicomisos, al considerarlos instrumentos opacos y sin reglas de operación, el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó que el partido constituyó en 2020 un fideicomiso con 372.4 millones de pesos de recursos públicos para la adquisición de inmuebles en los estados.

La Comisión de Fiscalización del INE encontró también que dicho fideicomiso se conformó de manera irregular con recursos de los comités estatales de Morena que fueron transferidos en efectivo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En total, la dirigencia nacional recibió transferencias de 21 comités estatales por mil 239.4 millones de pesos, de los cuales 372 millones fueron depositados en el fideicomiso F4117560, creado en BBVA Bancomer el 28 de diciembre de 2020, es decir, tres días antes de que concluyera el ejercicio fiscal y al poco tiempo de que Mario Delgado asumiera la cabeza del partido.

El INE detectó que el PAN y el PT también incurrieron en la irregularidad de traspasar recursos estatales a sus arcas nacionales, aunque solo Morena decidió guardar los fondos en un fideicomiso privado. Este fue abierto con el objeto de adquirir, realizar mejoras o reconstruir inmuebles de su propiedad, así como para contratar arrendamientos operativos y financieros.

El artículo 150 del Reglamento de Fiscalización establece que las transferencias de los comités estatales al CEN de un partido solo pueden efectuarse por tres supuestos: para pago de proveedores, pago de prestadores de servicios y pago de impuestos, lo que significa que Morena incurrió en una irregularidad al constituir su fideicomiso inmobiliario.

Los comités estatales que más aportaciones indebidas hicieron al fideicomiso fueron el de la Ciudad de México, que inyectó 90 millones; Veracruz, con 32 millones; Oaxaca, con 24 millones; Tamaulipas, con 22 millones, e Hidalgo, con 19.4 millones.

Con los recursos ingresados al fideicomiso desde Baja California Sur, la CDMX, Morelos y Tamaulipas, se adquirieron cinco inmuebles por un valor conjunto de 75.3 millones. El más costoso fue el de la capital del país, por 37 millones.

El Consejo General del INE determinó que los recursos del partido destinados al fideicomiso deberán ser regresados nuevamente a los comités estatales, ya sea con los inmuebles adquiridos o en efectivo.

Críticas al doble discurso

El descubrimiento del fideicomiso de Morena provocó críticas de consejeros electorales y representantes de partidos de oposición.

“La revisión de los informes de ingresos y egresos de 2020 mostró una incongruencia en las prácticas internas de un partido político y sus planteamientos públicos, ya que, mientras que se ha sostenido públicamente un discurso con un sistemático ataque a los fideicomisos que utilizan distintas instituciones públicas, ese partido sí los utiliza para el manejo de los recursos financieros que recibe”, expuso Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización.

“Creo que, en congruencia, habría que reconocer que los fideicomisos son instrumentos financieros que no son malos per se, sino que son instrumentos que pueden ser útiles para transparentar el uso de recursos asignados a una institución si se manejan conforme a la ley y con probidad”.

Ciro Murayama, integrante de dicha comisión, consideró que, con la creación del fideicomiso, Morena pretendió eludir retornar a la Tesorería de la Federación los remanentes de los fondos no ejercidos en el año fiscal.

“Lo que el partido pretendió fue evadir la obligación de reintegrar a los erarios púbicos los recursos no ejercidos a nivel local, pues las acreditaciones locales contabilizaron la salida de recursos al CEN como un egreso, a efecto de que dicho recurso ya no se considerara un remanente, y las transferencias recibidas por el CEN, como no provinieron del financiamiento público federal, tampoco se consideraron remanentes”, dijo.

“A lo largo de 2020, Morena renunció a 826.9 millones de pesos de financiamiento público federal, así que mientras, por un lado, se anunciaba con bombo que se renunciaba al financiamiento federal, se absorbía el financiamiento local por mil 239 millones de pesos, quedándole un saldo a favor al partido de más de 412 millones de pesos”.

Si no pudiste seguir la Sesión de Consejo General de este viernes, escucha el resumen ▶️ Avanza en tiempo y forma la organización de la #RevocaciónDeMandato del 10 de abril. https://t.co/GHQ9BekFSo pic.twitter.com/QiOEHJmfx1 — @INEMexico (@INEMexico) February 26, 2022

El consejero Uuc-kib Espadas hizo notar que, mientras militantes de Morena han criticado públicamente los fideicomisos del INE para infraestructura inmobiliaria, el mismo partido creó uno idéntico con la misma finalidad.

“¿Un partido político con 30 millones de votos está legitimado para hacer un fideicomiso, pero una institución que protege los derechos políticos de 92 y medio millones de electores ya registrados y más de 30 millones de potenciales electores no es legítimo? Es un punto de vista que no puedo compartir”, afirmó.

El representante de Morena, Mario Llergo, señaló que el partido consideró necesario constituir el fideicomiso para conformar un “activo fijo” y dotar de las condiciones físicas adecuadas a sus comités estatales. Además, dijo, se reportó en tiempo a la Unidad Técnica de Fiscalización la creación del mismo.

Para defender la operación del instrumento financiero, detalló que el comité de Baja California Sur transfirió al CEN 8.4 millones de pesos, mismos que fueron depositados al fideicomiso. Posteriormente, dijo, el CEN compró por 7.6 millones un inmueble que luego fue entregado al comité estatal.

“Para explicarlo de la manera más sencilla: el Comité Estatal de Baja California aportó, vía transferencia, un recurso en efectivo, y el Comité Ejecutivo Nacional lo devolvió en especie. ¿Dónde está la ilegalidad en esta operación?”, cuestionó.

La consejera Norma de la Cruz indicó que el fideicomiso es una figura jurídica contemplada como lícita en materia de fiscalización.

“El fideicomiso en comento genera la buena práctica de adquirir inmuebles para los sujetos obligados; es decir, adquieren un activo que contribuye a terminar con el pago de arrendamientos de inmuebles, que generalmente son cuantiosos”, sostuvo.

Por ello, añadió, si bien la forma de operación es incorrecta, el origen, el monto, el destino y la aplicación de recursos son conocidos.