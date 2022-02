Lourdes, Margarito, Heber, José Luis: avances en la investigación de periodistas asesinados en 2022

Una semana después del último homicidio de un periodista, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó sobre las recientes acciones y resultados de las líneas de investigación de los casos de los seis periodistas asesinados en lo que va del 2022.

En la conferencia matutina, desde Tijuana, Baja California, Mejía Berdeja hizo un recuento de los avances en las indagatorias sobre cuatro comunicadores asesinados en los primeros dos meses del año; entre los que se encuentran Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados con días de diferencia en el estado.

Sobre el recuento, el presidente López Obrador, reiteró que en su gobierno no se permite la impunidad y que, a comparación de los sexenios pasados, “nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y el que comete un delito, es investigado y castigado”.

También destacó que “el Estado no es el principal violador de los derechos humanos”, ya que, según mencionó, no hay masacres, órdenes de desaparición, ni existe el nivel de letalidad que hubo durante la administración de presidentes anteriores.

“Lamentamos lo que sucede cuando pierde la vida un periodista, lo lamentamos mucho, de manera sincera, pero no es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía anteriormente, y vamos a continuar combatiendo la inseguridad, el crimen y la impunidad”, dijo.

Recuento: avances en investigación sobre cuatro periodistas

Lourdes Maldonado

Derivado de los diferentes trabajos sobre rastreo de ruta y el modus operandi de los perpetradores, las autoridades ubicaron a un vehículo tipo taxi en el que llegaron al domicilio de Lourdes Maldonado y después huyeron.

A partir de ello, a principios de semana una jueza de control vinculó a proceso a tres personas presuntamente relacionadas con el asesinato de la periodista, informó la Fiscalía General de Baja California.

Erick ‘N’, Guillermo ‘N’ y Kevin ‘N’, fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado. Además, Mejía Berdeja aseguró que se siguen diferentes líneas de investigación para encontrar a otro sujeto que pudo ser el encargado de la autoría intelectual.

Por su parte, López Obrador negó que el asesinato de Maldonado estuviera vinculado con una diferencia laboral que tuviera con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y pidió esperar a los resultados de la investigación.

“Lo que sí yo no recomendaría utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros porque ni siquiera se puede hablar de políticos. El gobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos, se da esta situación y quieren sacar raja, eso no significa que haya impunidad, nada más es que no adelantemos juicios sumarios”.

.@lopezobrador_ dice que "no hay nada que apunte a que haya relación" entre el asesinato de la periodistas Lourdes Maldonado y el conflicto que tenía con el exgobernador @Jaime_BonillaV, y pide no usar el tema "con fines politiqueros".

La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada la tarde del domingo 23 de enero, en la colonia Santa Fe, en la ciudad de Tijuana, Baja California; fue encontrada muerta a bordo de un vehículo con heridas producidas por arma de fuego.

En marzo de 2019 viajó de Tijuana a la Ciudad de México para presentarse en la mañanera del presidente López Obrador, en la cual expresó que temía por su vida, derivado de un pleito laboral con una televisora propiedad de Jaime Bonilla.

Margarito Martínez

El subsecretario de Seguridad Pública informó que en el caso del asesinato del reportero y fotógrafo independiente Margarito Martínez Esquivel, “no se descarta” una posible vinculación de un grupo criminal.

Aseguró que “hay mucha confianza” en que con la información e indicios recabados se puedan generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión.

El 19 de enero, la Fiscalía de Baja California detuvo a Ángel ‘N’, quien está dentro de las investigaciones sobre el homicidio de Martínez Esquivel.

Dos días antes, Margarito Martínez Esquivel había sido asesinado afuera de su casa en la colonia Sánchez Taboada, en la ciudad de Tijuana, en Baja California.

Heber López

Después del asesinato del reportero, el pasado 10 de febrero, la policía municipal de Salina Cruz detuvo en flagrancia a los dos autores materiales: Ricardo ‘N’, “El Richard”, y Ricardo ‘N’.

Otros presuntos autores del delito trataron de rescatar a ambos sujetos de los separos de la Fiscalía de Salina Cruz, lo cual no rindió fruto, y después se realizó un operativo para trasladarlos al CERESO de Tanivet, en Oaxaca.

Mejía Berdeja destacó que los abogados de los inculpados trataron de que se detuviera la orden de aprehensión, “pero el buen trabajo de los fiscales generó que se calificara de legal” y el viernes se determinará su vinculación a proceso penal por homicidio.

En Animal Político revelamos que uno de los presuntos homicidas de Heber es hermano de Arminda Espinosa Cartas, exagente municipal de Salinas del Marqués, señalada en varias notas del periodista por presunta corrupción.

Heber López fue asesinado a balazos el 10 de febrero, días antes de su cumpleaños número 43, cuando salía de un estudio que estaba remodelando, en Salina Cruz.

José Luis Gamboa

El subsecretario Ricardo Mejía informó que Gamboa Arenas no estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, ni había solicitado acceder a este.

Además, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz dio a conocer que el comunicador no contaba con antecedentes de agresiones, información sobre incidentes o registros de amenazas.

El 10 de enero, el periodista José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, fue asesinado en el puerto de Veracruz. Su cuerpo presentaba heridas ocasionadas con arma blanca.

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas indicó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) será la encargada de determinar si el homicidio está relacionado con su ejercicio profesional.