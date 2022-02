"No me voy a dejar": AMLO reitera ataques contra Loret de Mola, sostiene que pedirá información al INAI

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que “no se va a dejar” y seguirá pidiendo más información sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Que sepan que yo no me voy a dejar, el que se aflige, se afloja, tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación”, aseguró.

En conferencia matutina reiteró que pedirá al INAI que investigue los recibos y facturas del periodista, para transparentar dicha información.

Cuando le señalaron que el instituto únicamente puede revelar información sobre funcionarios públicos, sostuvo que los medios de comunicación también son entidades de interés público.

“Yo también soy ciudadano. Todos estos medios tienen que ver con lo público, son entidades de interés público, con concesiones que otorga el Estado”, apuntó.

Desde Palacio Nacional aseguró que dio a conocer los supuestos ingresos de Loret de Mola debido a que se dedica a golpear al proyecto de transformación: “no es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país”.

“Yo pienso que debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, yo no sé por qué se alebrestan, se incomodaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola”.

En la conferencia de este lunes volvió a proyectar las cifras de los supuestos ingresos del periodista, del portal Latinus, que muestran que ganó 35 millones de pesos en 2021, superiores a los 2 millones 11 mil pesos que recibió él como presidente.

"No sé por qué se alebrestaron tanto": @lopezobrador_ dice que no podía dejar de dar a conocer la información sobre los supuestos ingresos de @CarlosLoret ya que "se dedica a golpear al proyecto de transformación", y vuelve a mostrar el cuadro con las cifras. pic.twitter.com/xsPTLdhDO8 — Animal Político (@Pajaropolitico) February 14, 2022

“¿Por qué gana tanto este señor? Porque le pagan los de la mafia del poder, para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, afirmó.

Sobre el movimiento en redes sociales titulado #TodosSomosLoret, López Obrador indicó que era vergonzoso y celebró que hubieran pocas personas como el periodista.

“Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza, #TodosSomosLoret, afortunadamente no fueron muchos, porque hay unos muy vivillos, que ahí andan todavía ensarapados, pero otros que ya sabemos, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarnos, son conservadores”.

Y continuó: “Lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara, porque engañaron durante muchísimo tiempo de que eran liberales, independientes de la sociedad civil y ahora ya todos son Loret, digo, no todos, afortunadamente”.

El presidente indicó, aunque admitió que no tenía elementos para confirmarlo, que el movimiento se hizo tendencia a nivel mundial –con el cual se logró organizar un foro virtual con más de 60 mil participantes– debido a que los opositores compraron bots.

“No dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales, pero aún así celebro de que son pocos los que son como Loret, lo celebro, eso porque pues somos millones de mexicanos y no fueron millones”.

López Obrador afirmó que era importante tener un debate sobre el tema, por lo que incitó a que se siguiera con el movimiento: “Yo los invito a seguir adelante y nada más la comprensión de que no me voy a quedar cruzado de brazos, porque soy ciudadano y tengo derecho a informar, pero sobre todo a defender el proyecto por el que luchamos mucho”.

Lo anterior sucede dos semanas después de que el portal Latinus, donde trabaja Loret de Mola, mostrara un reportaje que exhibía un presunto conflicto de interés, pues uno de los hijos del presidente vivió en una casa ubicada en Houston, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.

Como respuesta a la exposición que hizo el presidente, el periodista acusó que las cifras que mostró eran falsas, que violaban la ley y lo ponían en riesgo.

“El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito”, publicó en su cuenta de Twitter.