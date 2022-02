Red delictiva cobra entre 4 mil y 10 mil pesos por citas en la embajada de México en Haití

Una red delictiva opera en la embajada de México en Haití y cobra entre 4 mil y 10 mil pesos por agendar citas para trámites que, en teoría, son gratuitos. Las víctimas son ciudadanos haitianos establecidos legalmente en el país desde hace años y que buscan regularizar algún documento o validar una visa otorgada por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Animal Político habló con varios de ellos, quienes a condición de anonimato denunciaron que transcurren meses sin poder acceder a una cita en la embajada y que la única vía para conseguirla es contactar con una “agencia” que es la que se encarga del trámite. También logró hablar con un tramitador, que tener un contacto que consigue la atención de la embajada. “No es fácil. Hay que pagar y esperar como un mes o dos meses”, dijo, creyendo que estaba hablando con un cliente.

Jean (no es su verdadero nombre) es un haitiano nacido en Jeremie, una comuna ubicada al este del país, que lleva más de una década asentado en México. Llegó como estudiante después del terremoto que costó la vida a más de 200 mil personas en 2010 y terminó por quedarse, ya que dispone de tarjeta de residente permanente.

Mantuvo la relación con su pareja a distancia hasta que ella quedó embarazada. Hace un año nació su hijo y todavía está intentando que ambos se establezcan con él. Tiene la luz verde del Instituto Nacional de Migración (INM), que dio el permiso de residencia por reunificación familiar. Sin embargo, desde septiembre no había conseguido la cita en la embajada para que sellasen los pasaportes.

“Les escribí por lo menos diez correos desde septiembre hasta enero. Nunca me contestaron. Ellos te dicen que te tienes que meter en Mexitel, pero aunque te metas para tomar cita, no dan cita. Porque dicen que no hay”, explica. Animal Político habló con otras dos personas que sufren la misma situación: tienen permisos y documentos que regularizar en Haití pero desde hace meses no tienen oportunidad de que les atiendan.

Es ahí donde entra en juego la red delictiva. Jean pagó 9 mil pesos por su esposa y 4 mil por su hija. Los otros dos haitianos contactados por este medio no han recurrido todavía a al servicio de la red. Y ahí se hace la diferencia. Mientras que quienes no pagaron siguen tratando de conectarse a Mexitel y se encuentran siempre con el mensaje de que “no hay citas”, Jean logró que sus familiares fueran atendidos.

Tardaron varias semanas, pero finalmente recibieron la comunicación de la embajada y ya tienen todos los documentos en regla. “Son muchos y es fácil contactarlos. Ellos no te contactan, te pasan contactos. Tu pagas y te dan la cita. Esas personas tienen su gente en la embajada, tienen su propia red para dar citas”, dice el haitiano.

“Hay que pagar y esperar”

Animal Político contactó con una de estas redes para agendar una cita. En un primer momento, a través de mensajes de Whatsapp, la persona se mostró reacia e insistió en conocer quién había facilitado su teléfono. Finalmente, en una conversación telefónica, reconoció tener un “amigo” que puede conseguir estas citas en la embajada previo pago de una cantidad.

No quiso detallar cuánto hasta no tener el documento de la persona que solicitaba el trámite. “No es fácil. Hay que pagar y esperar como un mes o dos meses”, dijo, sin entrar en detalles sobre cómo conseguía la atención consular.

La SRE tuvo conocimiento de la existencia de esta red de venta de citas al menos desde el mes de septiembre, cuando recibió varios correos denunciando la situación.

“La sección consular en Haití únicamente tiene acceso a la relación de citas ya programadas mediante dicho portal y no interviene en su programación”, aseguró la dependencia en una tarjeta informativa dirigida a Animal Político.

No obstante, esta afirmación se contradice con la respuesta de la propia SRE a uno de los correos de denuncia de la red: “El deterioro en la situación de inseguridad en Haití, especialmente en Puerto Príncipe, ocasionó desabasto de combustible e intermitencias en el suministro eléctrico, entre otras cosas, lo que afectó la prestación de servicios consulares. Entendiendo esta situación, se han ofrecido opciones de cita para entrevista consular a personas que han contactado directamente a la Sección Consular, sin necesidad de pasar por el servicio Mexitel. De esta forma, esta Embajada ha procurado incrementar el número de servicios consulares ofrecidos y atender así los rezagos por la situación de inseguridad”.

La SRE reconoció un incremento de las solicitudes de visa desde Haití debido a la pandemia de COVID-19 y el deterioro de la situación en el país. Además, los servicios consulares se vieron afectados por el desabasto de combustible e intermitencias en el suministro eléctrico. “Ante esta situación, la sección consular de la embajada ha aumentado el número de citas disponibles para visas en Mexitel, con el fin de atender los rezagos”, señaló la dependencia.

Haití no es el único país donde se ha detectado este sistema de venta de citas. En agosto de 2021 fueron detenidas dos personas que participaban de un mecanismo similar en el consulado en Fresno, California, EU. La SRE también detectó este fenómeno en Las Vegas.

Para poner atacar a estas redes, la dependencia aseguró que está identificando, cancelando y bloqueando cuentas de correo asociadas a gestores, que realiza inspecciones aleatorias para la verificación de citas, revisiones semanales y que colabora con plataformas como Facebook, Google y Twitter para detectar y bloquear páginas que ofrecen servicios ilegales de gestoría para citas.

Hasta el momento no hay información sobre ninguna detención en relación al servicio consular en Haití.

En 2021, al menos 50 mil personas de origen haitiano llegaron a México dentro de su ruta hacia Estados Unidos. Sin embargo, existe una comunidad establecida previamente, especialmente desde 2012, cuando se ofertaron becas para estudiantes del país caribeño. Muchos de ellos, ya con su documentación en regla, están siendo víctimas de esta red al querer solicitar una visa para algún familiar o la legalización de algún papel.