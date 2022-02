"No queremos invasiones", dice AMLO sobre Rusia y Ucrania; niega afectaciones en materia energética para México

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó la postura de “no intervención” que México expresó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y manifestó estar en contra de que un país invada a otro.

“Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones”, afirmó.

Te puede interesar: Qué busca Putin en Ucrania y otras 6 preguntas sobre la crisis con Rusia

Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, @lopezobrador_ dice que México, a través de la SRE y del representante en la ONU, se ha manifestado en contra de una invasión. pic.twitter.com/64lRQnIb2e — Animal Político (@Pajaropolitico) February 23, 2022

Al ser cuestionado sobre el conflicto, el mandatario aprovechó para recordar la frase del expresidente Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

“A veces se les olvida a gobernantes del extranjero y andan de metiches”, añadió.

“Lo que si no queremos es que haya conflictos, nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo, que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones”.

Lee: México pide respeto a la integridad de Ucrania y solución pacífica a los conflictos en la región

“México no tiene nada que temer”

Sobre el impacto en el precio de los combustibles y en la energía en el mundo, López Obrador aseguró que México no tiene nada que temer.

“No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica en el caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia y Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania”, indicó.

Explicó que se tienen los contratos necesarios para recibir el combustible, pero en el caso de que faltara hay otras energías disponibles como las hidroeléctricas y, en casos extremos, el carbón y el combustóleo.

Asimismo, López Obrador aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se mantiene al pendiente de los connacionales en el país europeo, así como el personal de la embajada de México en Kiev.

El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este miércoles durante la apertura de la Asamblea General de la organización que el mundo se enfrenta a “un momento de peligro” por la crisis en Ucrania.

Para Guterres, además, “la decisión de Rusia de reconocer la llamada “independencia” de las regiones de Donetsk y Lugansk -y las acciones posteriores- son violaciones de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y son incompatibles con los principios de la Carta de la ONU”.