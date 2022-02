Sindicato petrolero elige a nuevo líder: Ricardo Aldana, tesorero en tiempos de Deschamps

Después de 27 días de proceso electoral y 19 horas de votación, Luis Ricardo Aldana Prieto fue elegido como el nuevo Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Con 44 mil 983 votos –superando por 40 mil 867 a la segunda candidata más votada– Aldana Prieto fue nombrado por la Comisión Electoral del Sindicato como el ganador del proceso de elección, para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2024.

La votación se abrió en la plataforma Sirvolab (Sistema remoto de votación laboral) desde las 00:01 horas del lunes y concluyó a las 19:00 horas. A las 22:00 horas se dieron a conocer los resultados.

Según la Comisión Electoral del STPRM, 72 mil 311 trabajadores se registraron en la plataforma de votación, de los cuales 63 mil 700 emitieron su voto este 31 de enero.

Luis Ricardo Aldana fue el candidato más votado, con casi 45 mil firmas a su favor, y le siguieron Cecilia Margarita Sánchez García, con 4 mil 116 votos, y Miguel Arturo Flores Contreras, con 2 mil 564.

La publicación de los resultados fue en la plataforma del sindicato petrolero, mientras que el Centro Laboral Federal entregará una constancia al ganador y la Secretaría de Trabajo hará un informe sobre el número de votantes y el porcentaje de participación.

Es la primera vez, en sus 87 años de existencia, que los trabajadores del Sindicato Petrolero pudieron elegir a su representante, conforme a lo establecido en la Reforma Laboral publicada en 2019, que obliga a las organizaciones sindicales a elegir a sus representantes a través de votaciones.

¿Quién es Ricardo Aldana?

Luis Ricardo Aldana Prieto tiene la carrera de ingeniería electromecánica trunca. Se ha desempeñado como Consejero Político Electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador propietario por el mismo partido en la LVIII y LIX legislatura, y diputado federal en la LX legislatura.

Es miembro activo del sindicato petrolero, en donde ha tenido cargos como Consejero del STPRM ante el Consejo de Administración de PEMEX, Secretario general de la subdelegación 12 de la sección 40 y Secretario de previsión social en el Comité Ejecutivo General (CEG).

En 1978 inició su trayectoria como Secretario Tesorero del sindicato y en 1980 fue Tesorero del STPRM ante el Consejo de Administración de PEMEX.

Desempeñó sus cargos dentro del sindicato petrolero mientras Carlos Romero Deschamps fungió como Secretario General, cargo que ocupó durante 26 años, hasta 2019 que presentó su renuncia.

Desde 2019 se conoció que había denuncias en contra de Romero Deschamps, tras su paso como dirigente del STPRM.

En julio del mismo año se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había presentado ante la FGR al menos dos denuncias contra él y seis de sus familiares. En octubre renunció a su cargo.

Ya no hay sindicatos de Estado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la jornada electoral para elegir al nuevo dirigente petrolero. Afirmó que se garantizó el voto libre, secreto y que ya no hay sindicatos de Estado.

En conferencia matutina, señaló que las impugnaciones se van a presentar y desahogar en el órgano correspondiente, con apego a la legalidad, sin beneficiar ni proteger a nadie. “Nosotros no tenemos candidato”, dijo.

Sobre la llegada de Ricardo Aldana al sindicato, López Obrador indicó que, de encontrarse, tendrían que decirle quién es porque no lo identifica ni ha tenido relaciones con él.

“No lo estoy descalificando, no tengo ninguna vinculación y lo mismo considero que la secretaria del Trabajo, ella está actuando de acuerdo a su función. No hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicato de Estados, es parte del cambio”, dijo.