Embajadora de Ucrania pide a México fijar una postura clara sobre conflicto con Rusia

La embajada de Ucrania en México pidió al gobierno de México fijar una postura clara sobre el conflicto con Rusia, pues dijo, “hasta ahora no hemos sentido que condene la agresión”.

“Hasta ahora no hemos sentido muy claramente la posición mexicana, respetamos mucho la consistencia de su apoyo de integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condene la agresión rusa. Hasta ahora, no la hemos sentido”, expresó en conferencia de prensa la embajadora Oksana Dramarétska.

🚨#ULTIMAHORA | La embajada de Ucrania en México pide al gobierno tener una postura clara en el conflicto y romper relaciones con Rusia. pic.twitter.com/u9zKfHKNDR — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 24, 2022

La representante del gobierno ucraniano afirmó que Rusia “ha lanzado una nueva guerra, un conflicto armado a gran escala”, y que hasta ahora decenas de soldados y civiles han fallecido a causa de ataques con tanques, aviones y artillería, y los bombardeos continúan.

“Esos son los resultados de las primeras horas de la guerra desatada por el régimen del Kremlin, después de meses de amenazas y chantaje. La última vez que hemos visto tales acciones fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando otro gobernante totalitario decidió que tenía derecho de volver a trazar las fronteras de los Estados soberanos en Europa y llevar muerte y miseria a miles de personas solo para realizar sus deseos pervertidos”, dijo.

"La última vez que vimos tales acciones fue en la Segunda Guerra Mundial", Oksana Dramarétska, embajadora de Ucrania. 📹 @jaguarquetzal11 pic.twitter.com/Kihw3FSq5E — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 24, 2022

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México no está a favor de ninguna guerra, sino por la solución pacífica y el diálogo.

Durante su conferencia de prensa matutina, expresó que seguirán llamando al diálogo, “que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”.

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la comunidad mexicana no sufrió afectaciones tras los bombardeos de Rusia a Ucrania, y que el gabinete de seguridad de la embajada reportó que se encuentran en contacto con familias connacionales.