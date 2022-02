Veracruz rechaza recomendación por abusos contra July Raquel; la CNDH reclama “declaraciones estigmatizantes”

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, rechazó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso de violación sexual y tortura de July Raquel, quien fue detenida en la Ciudad de México por policías del estado y vinculada a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad de Valladolid.

El pasado 25 de febrero, el mandatario aseguró que por indicación de su administración, todas las dependencias deben de “estar atentas” cuando exista algún caso de violación a derechos humanos.

“Debemos ser también pulcros en esta circunstancia. Pensamos que los argumentos no son suficientes para atender la recomendación; sin embargo, sí vamos a actuar, no bajo la recomendación, sino porque ya lo he instruido desde antes”.

En conferencia de prensa aseguró que su gobierno no deseaba “avalar la violación al derecho de la víctima”, que a su parecer, fue la rectora asesinada; a pesar de que la recomendación de la CNDH se refiere a July Raquel.

García Jiménez dijo que cuando exista alguna sospecha de violación a los derechos humanos, se investigará y se permitirá la actuación de “la instancia interna correspondiente”.

Además, informó que la fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns, instruyó que se investigaran los hechos sobre la violación a los derechos humanos de July Raquel, señalada como presunta culpable del homicidio de la rectora.

“El presunto delincuente se va defender y tiene derecho pero eso no quiere decir que no sea culpable o que lo sea. –y después agregó– Lo mejor es que se siga el proceso y si hubiera alguna cuestión en el proceso que judicialmente se determine y nosotros no vamos a soltar la mal atención de un funcionario”.

CNDH responde: “declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó el rechazo del gobernador Cuitláhuac García, a la recomendación acerca del caso de July Raquel, quien fue víctima de violación y tortura por parte de policías del estado.

“Este Organismo lamenta la postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género de las autoridades del estado de Veracruz involucradas, quienes dentro de su ámbito de competencia tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse”, señaló en un comunicado.

La recomendación 51VG/2022 fue dirigida hacia Cuitláhuac García y a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández, después de analizar las evidencias –que se encuentran en el expediente de queja que dio origen a la recomendación– en las cuales se comprobaron las violaciones a “los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual, al trato digno, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al derecho al acceso a la justicia”.

Esto, explicó el organismo autónomo, en razón de la actuación de ambas autoridades, dentro del ámbito de su competencia, y en virtud de la dependencia a la que están adscritas.

En el mismo comunicado, la CNDH aseguró que con los instrumentos recomendatorios se busca contribuir “a que se conozca la verdad de los hechos ocurridos” y que tampoco se continúe “alimentando la cadena de impunidad obteniendo confesiones a través de actos de tortura”.

“La Comisión Nacional es respetuosa de las instituciones y de quienes las presiden. En el presente asunto no sigue una agenda política, ni busca incidir en la responsabilidad penal o no de la víctima en los hechos que se le imputan, sino solo dar a conocer las graves violaciones a sus derechos humanos que han sido cometidos en su agravio, vulnerando gravemente su dignidad humana y que justamente se profundizan aún más por la violencia sexual perpetrada por ser mujer”, explicó.

El febrero de 2021, Animal Político publicó un reportaje sobre el caso de July Raquel, en el que se documentó que la mujer fue detenida el 6 de noviembre de 2020 de manera arbitraria por agentes ministeriales cuando transitaba junto a su esposo e hijos por una calle de la alcaldía Álvaro Obregón.

En entrevista telefónica, July Raquel narró las agresiones de las que fue objeto durante más de 7 horas de trayecto de la capital mexicana a Pacho Viejo, donde, con todo y las agresiones sexuales y la tortura, que ahora también acreditó la CNDH, fue presentada ante un juez.

Ante la imposibilidad de acceder en ese momento a un abogado privado, July Raquel optó por no declarar nada sobre la tortura a petición del abogado de oficio que le asignaron. Como resultado, July fue vinculada a proceso de inmediato y fue puesta en prisión preventiva, donde continúa presa.