“Ya no puedo más…”: AMLO acusa manipulación de video e insiste en que terminará su mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el video en el que se le capta diciendo que “ya no puede más” fue parte de una manipulación informativa, e insistió en que continuará su mandato hasta que termine su periodo presidencial.

“Es parte de la manipulación que estamos padeciendo en general, es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo, no solo en este caso, sino en todo”.

Y agregó: “Entonces aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados, de veras, buscando todo para afectarnos”.

En conferencia matutina explicó que en el recorrido de medios por Palacio Nacional –cuando fue grabado el video– manifestó que no es partidario de la reelección y que, si el pueblo lo determina en la consulta de revocación de mandato, concluirá su mandato y luego se jubilará de la vida política.

“Entonces interpretaron de que ya estaba cansado, de que ya no podía yo, pues imagínense, me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo, si la gente decide que continúe”.

López Obrador destacó que si se determina que concluya su periodo, no dejará proyectos inconclusos, lo cual implica “que debo de trabajar, como lo he dicho siempre, desde que llegué a la Presidencia, 16 horas diarias, para hacer de seis años, 12 años”.

El 24 de febrero se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación un video del mandatario confesando que contempló dejar de postularse para la presidencia desde las elecciones de 2012.

“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, dijo el presidente @LopezObrador_ durante un recorrido por Palacio Nacional con periodistas que cubren la conferencia mañanera: pic.twitter.com/ZNjvBIk0gj — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 25, 2022

Contó que redactó una carta en la cual anunciaba su retiro de futuras candidaturas y de dirigencias; sin embargo, no dio a conocer el texto al considerar que aún podía seguir adelante.

“Fue un borrador, lo hice, lo pensé y dije: ‘pues van a hacer fiesta, y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo’; y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante y ya pues conocen ustedes la historia reciente. Pero sí, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, concluyó.