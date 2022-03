¿Por qué AMLO salió primero durante la alerta sísmica? Presidencia responde: él tiene su propio protocolo de protección civil

La alerta sísmica que sonó este jueves por la mañana mostró que, en Palacio Nacional, hay dos protocolos para emergencias, y uno de ellos obligó a los periodistas a permanecer sentados por dos minutos, sin posibilidad de desalojar el lugar.

Según las autoridades, aunque no está establecido en ningún manual, las indicaciones fueron diferentes porque existen dos protocolos de actuación: uno para el presidente, elaborado y supervisado por la Ayudantía, y otro para el resto de los presentes, que debe ejecutar el personal de Protección Civil.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez, dijo a Animal Político que, en situaciones de emergencia, se activa un protocolo especial de resguardo al presidente, que es operado por la Ayudantía, mientras que el resto de las personas es atendido por funcionarios de Protección Civil.

“El presidente tiene un protocolo de seguridad a cargo de la Ayudantía. Los periodistas son atendidos por este funcionario de Protección Civil y tiene unos procedimientos definidos de antemano”, señaló el portavoz.

Casi dos minutos después de que López Obrador fue llevado al patio central de Palacio Nacional, al resto de los asistentes a la conferencia mañanera se les permitió salir al mismo sitio, donde el mandatario ya estaba dando seguimiento al sismo que se originó en Veracruz y por el que hasta ahora no se registran afectaciones.

Permanecer sentados para no “correr tras la noticia”

El gobierno federal señaló este jueves que cada edificio de Palacio Nacional se rige bajo un protocolo específico elaborado por especialistas. El Salón Tesorería —donde se realizan las conferencias mañaneras— se encuentra en planta baja y el encargado de llevar a cabo este protocolo es Marco Mosqueda.

Al ser cuestionado sobre su decisión de pedir a los reporteros que permanecieran sentados en su lugar durante la alerta sísmica, el funcionario primero dijo que el recinto es resistente.

“De hecho, nosotros hemos hablado con Cenapred, ellos tienen los mejores ingenieros en estructuras, ellos han venido y nos han evaluado”, argumentó en entrevista con periodistas. Posteriormente, arguyó que la demora fue para evitar que los reporteros salieran corriendo.

“¿No se rompe aquí la lógica? La alerta sísmica da esos segundos para que las personas salgamos a un lugar seguro”, le cuestionaron los periodistas.

“Es que, como ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia; entonces, van a salir corriendo. Nosotros manejamos ese protocolo de 60 o 40 segundos, dependiendo. Es un minuto de la alerta sísmica, otro minuto para que esté temblando, y ya, dejó de temblar, ya evacuamos”, replicó Mosqueda.

Aunque según el mismo gobierno federal, “la utilidad de la alerta sísmica es iniciar oportunamente los procedimientos y acciones de prevención segundos antes del arribo de las ondas sísmicas”, el funcionario insistió: “Es que nosotros los tenemos sentaditos, tranquilos, no estamos expuestos a nada ahí. ¿O vieron algo?”.

Al inicio de cada conferencia mañanera, se transmite un video de Protección Civil que recomienda identificar puntos de ayuda y de reunión, ruta de evacuación, salida de emergencia, servicios de emergencia y extintores.

En caso de evacuación, se pide mantener la calma, no correr, no empujar y no obstruir salidas de emergencia, así como obedecer las indicaciones del personal de seguridad.