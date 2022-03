Asesinan a 9 personas en Atlixco, Puebla; el gobernador lo atribuye a “una ejecución entre bandas”

Nueve personas —seis hombres, tres mujeres— fueron asesinadas en una vivienda en Atlixco, Puebla. Además, hay otro sobreviviente que se encuentra en estado crítico, con disparos en la cabeza, una pierna y un hombro. Los cuerpos fueron hallados en una casa de la colonia Francisco I. Madero del municipio poblano.

Los hechos fueron confirmados tanto por la Fiscalía General del Estado de Puebla como por el gobernador Miguel Barbosa, quien ofreció una conferencia de prensa para dar algunos detalles sobre el caso.

El asesinato sucedió, según medios locales, entre las 8:00 y las 11:00 de la noche en una zona de clase media, al interior de una vivienda que, según Barbosa, sería “un lugar de distribución y venta de droga”.

“Hasta ahorita, la información con la que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados. No voy a dar opiniones que toca a la autoridad investigadora. Al parecer, no son de Atlixco ni son poblanos”, dijo el gobernador.

“Todo puede llevar a una definición: fue una ejecución entre bandas, de personas que llegaron a Atlixco para cometer delitos de narcomenudeo”, añadió Barbosa.

Se ha realizado un despliegue operativo en la zona conurbada que implica la coordinación entre los tres ordenes de gobierno. No vamos a dejar que Puebla se nos descomponga, no vamos a permitir que las bandas se empoderen, tenemos un gran equipo en @SSPGobPue y en @FiscaliaPuebla. pic.twitter.com/9UuRFRpL7n — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 9, 2022

El gobernador también aseguró haber pasado el reporte a la mesa de seguridad y que la Secretaría de Seguridad federal enviará efectivos para colaborar en la investigación.

“Vamos a dar una respuesta fuerte”, dijo Barbosa, quien consideró que este año “va a tener complicaciones muy importantes en materia de seguridad y la lucha entre grupos delincuenciales va a ser característica”.

“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad. Nos preocupa pero no nos vamos a dejar rebasar. Estamos sólidos y con convicciones muy bien definidas sobre el papel que debe jugar la autoridad”, afirmó.

En enero, Puebla registró un total de 64 homicidios dolosos, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.