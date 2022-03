‘Me amenazaba con un machete’: centros de atención a mujeres reducen en un 59% riesgo feminicida

Elizabeth de 45 años fue violentada por su expareja durante los 4 años que duró su relación. El día que el hombre sacó un machete y la amenazó, tomó la decisión: no podía seguir con él.

“Yo vivía con mi pareja y me golpeaba, pero cada vez la violencia fue subiendo de grado hasta que llegó a amenazarme con machetes. Ahí fue cuando dije ‘no, esto no es normal’, pero yo no me podía salir porque ni trabajaba ni tenía ningún ingreso económico”, relató la mujer.

Con apoyo de su hermana quien la alojó en su casa y a que una amiga le contó que existían las LUNAS donde la podían ayudar, Elizabeth dejó atrás esa relación violenta que pudo haberle costado la vida.

No fue una decisión sencilla, subraya. Incluso, para ir a sus primeras consultas en la LUNA de la alcaldía Tláhuac, Elizabeth pedía apoyo para que la acompañaran. No quería estar sola.

“Lo pensé mucho (pedir ayuda) porque me perseguía y sus hermanos pertenecen a la policía (…) ellos me amedrentaban, me encontraban en la calle y me aventaban su patrulla o simplemente con la mirada, a mi eso me daba muchísimo miedo”, recuerda la mujer.

Desde 2019 y una vez que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México se convirtió en Secretaría, en la Ciudad se han abierto 27 unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, mejor conocidas como LUNAS.

En estos espacios las mujeres reciben asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico para salir del círculo de la violencia en el que viven, además de que se les brinda información y canalización en temas como derechos sexuales y reproductivos, Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y desarrollo económico. Todos los servicios son gratuitos.

“Hay que tomar en serio las amenazas”

“Las mujeres a veces esperamos mucho antes de decir que requerimos ayuda”, afirma Ingrid Gómez, secretaria de las mujeres en la Ciudad.

Y ese fue el caso de Elizabeth a quien después de la primera entrevista se confirmó que estaba en una situación de riesgo crítico de feminicidio por lo que se debía intervenir de forma inmediata.

“Mi hermana me da asilo en su casa y me dijo ‘no, manita, vente, si ya te amenazó tu ya no te quedes ahí porque un día de estos no sólo va a sacar los machetes para amedrentarte, te va a dar con ellos’”, recuerda Elizabeth.

Entre 2020 y enero de 2022, en las LUNAS se han atendido a 19 mil 261 mujeres que en conjunto han recibido 141 mil 677 servicios especializados en psicología, acompañamiento legal, referencia a otros servicios, entre otros.

En este mismo lapso se han detectado mil 534 casos de mujeres en riesgo feminicida a quienes se les han brindado todas las medidas de atención y protección que han logrado una disminución del 58.7% del riesgo.

“Las amenazas hay que tomarlas en serio”, enfatizó la funcionaria.

De acuerdo con Gómez, son las mujeres jóvenes, entre los 20 y 35 años, quienes han detectado que tienen mayor riesgo feminicida.

Ahora bien, en lo que respecta en dónde se presenta la violencia, en el 98% de los casos es en el ámbito familiar y el 80% de los agresores son los concubinos, exconcubinos, maridos, ex maridos o novios.

Cuando una mujer llega a las LUNAS de forma inmediata, incluso si se acerca a pedir trabajo, se despliega un protocolo de atención inicial en el que se le hace una entrevista a profundidad para detectar si hay factores de vulnerabilidad y de riesgo.

También se les aplica un tamizaje que permite conocer si están en una situación de riesgo feminicida por lo que se les pregunta si han recibido amenazas de muerte, han sido expuestas a alguna alarma blanca o de fuego, o han intentado estrangularlas. En cualquiera de estos casos las alertas se encienden y un grupo multidisciplinario entra para brindarles ayuda.

“Esta mujer no sale de la LUNA sin llevar su plan de protección que también detecta una red de seguridad que puede ser familiar o de amigos”, explica Gómez.

Incluso, en caso de ser necesario, en ese momento se le canaliza con abogadas para que le tramiten medidas de protección.

“Estos no son casos extraordinarios, son bastante cotidianos en donde las mujeres llegan a la LUNA donde detectamos riesgo y ellas acceden a que se levante una carpeta de investigación y hay que tramitar medidas de protección (…) a veces tramitamos medidas de protección antes de la carpeta de investigación porque primero hay que protegerlas”, explicó Gómez en entrevista con Animal Político.

Medidas de protección

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, con apoyo de 142 abogadas, se han abierto 38 mil 621 carpetas de investigación, es decir, un 46.76% más que las carpetas que se abrían antes de contar con este equipo de abogadas mujeres.

Entre julio 2019 y diciembre de 2021, por casos que han llegado a las LUNAS, se han tramitado 794 medidas de protección y en el 99.3% de los casos (789) se concedieron.

En el 72% de todas las medidas de protección que las abogadas de las mujeres han tramitado, los jueces han concedido medidas que implican el distanciamiento del agresor. Incluso, en 108 casos los agresores han sido notificados que deben desocupar el inmueble.

El 24 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México entraron en vigor reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entre las que se destaca que cuando una mujer sufra violencia en su casa, su pareja deberá desalojar el hogar y deberá seguir haciéndose responsable del pago de los servicios de la vivienda. Además, en tanto la medida de protección está vigente, se cancela la posibilidad de que la vivienda sea vendida.

Con estas reformas se buscó que las mujeres no se vean obligadas a vivir con su agresor por falta de recursos económicos.

En el caso de abandonar la casa por motivos de seguridad, las mujeres podrán reingresar a su domicilio con acompañamiento del Ministerio Público y la Policía de investigación.

“Hay un monitoreo personalizado y semanal. Cuando no las localizamos llamamos a la red de apoyo y si no nos contestan, nos desplazamos al lugar a verificar”, detalla la secretaria de las mujeres.

Cada caso, insiste la funcionaria, se revisa de forma particular para brindar las mejores opciones. En el caso de la política “el agresor se va de casa”, por ejemplo, se revisa que en efecto sea una medida que le beneficia a la mujer porque muchas veces viven en un predio con toda la familia de su agresor y sacar al agresor de casa, no se traduce a que el riesgo desaparece pues toda la familia está ahí.

“Buscamos todas las alternativas para quitarle a estas mujeres y sus hijos el riesgo feminicida”, subraya Gómez.

Horario de atención de las LUNAS: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Para consultar la dirección y teléfono de contacto de las 27 LUNAS.

También la Secretaría de las Mujeres brinda atención a través de sus redes sociales: @SeMujeresCDMX