Consultora que coordinó campañas de AMLO y Morena simula competencia y gana contratos por 73.4 mdp

La consultora Heurística Comunicación, SC, que en 2018 coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y otros candidatos de Morena, ha obtenido contratos por hasta 73.4 millones de pesos en licitaciones en las que ha simulado competencia con empresas con las que comparte socios y representantes legales.

Entre 2019 y 2021, Heurística, encabezada por los hermanos Iván y David Silva Yanome, ganó contratos abiertos en 14 licitaciones del Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados. Al menos en 11 de esos procedimientos, simuló competencia con alguna de las tres compañías a las que está vinculada: NDMX Tecnología, Servicios y Consultoría, SC; Árbol Estrategias de Poder, SA de CV, y Ocho Consultores de Jalisco, SA de CV, confirmó Animal Político mediante cruces de actas del Registro Público del Comercio, documentación de procesos licitatorios e informes de fiscalización del INE.

Entre las personas que relacionan a las empresas entre sí están Eric Oswaldo Villegas Aguayo, socio de Ocho Consultores y representante de Heurística; Gustavo Aguirre Castro, apoderado de NDMX y representante de Heurística y de Ocho Consultores, y Nora Lizbeth Leal Esquivies, representante de Árbol Estrategias y de Heurística. Las compañías son dirigidas por los hermanos Silva Yanome.

El monto de los contratos obtenidos por Heurística simulando competencia asciende a 73.4 millones de pesos. Han sido para la elaboración de spots de radio y televisión, la difusión de logros y la gestión de redes sociales.

Además, en el mismo periodo, Heurística obtuvo siete contratos adicionales por adjudicación directa del Gobierno de la CDMX, la Cámara de Diputados y la dirigencia nacional de Morena.

Iván y David Silva Yanome lograron entrar al war room de López Obrador y Morena en 2018 gracias a Jesús Ramírez Cuevas —hoy vocero presidencial—, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky, según declararon los propios empresarios a la revista especializada Campaigns & Elections. Ese año también coordinaron la campaña de Claudia Sheinbaum.

A partir de que Delgado se convirtió en diputado federal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Heurística comenzó a obtener contratos por adjudicación directa y en los procesos de licitación en los que simuló competencia. Lo mismo sucedió en el caso de la CDMX una vez que Sheinbaum asumió como jefa de gobierno.

Cuando Delgado solicitó licencia como diputado para dirigir a Morena, en noviembre de 2020, Heurística se convirtió en el principal proveedor del partido para elaborar campañas que el INE ha considerado desinformativas o falsas, como la relativa a las supuestas donaciones de prerrogativas para la adquisición de vacunas.

Animal Político contactó a Iván Silva Yanome a su celular y envió correos electrónicos a las direcciones de las empresas de Heurística para solicitar posicionamiento o aclaración, pero no se obtuvo respuesta.

También se solicitó comentarios al gobierno de Sheinbaum y a Mario Delgado.

El Gobierno de la CDMX respondió que todos los contratistas manifestaron no tener conflicto de intereses y que las adjudicaciones fueron vigiladas y avaladas por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

“En todo momento asiste el OIC de la SAF, quien da legalidad de que el procedimiento se lleve a cabo conforme a la normatividad; asimismo, se convoca en cada etapa del procedimiento a un participante de la Contraloría Ciudadana”, señaló en una tarjeta enviada a este medio.

“Finalmente, las adjudicaciones se ven formalizadas a través de los instrumentos jurídicos correspondientes plasmando en ellos, a través de las declaraciones y cláusulas correspondientes, las necesidades que las áreas requirentes solicitaron, así como la manifestación de voluntades de las partes en el sentido de que no incumplen con la normatividad aplicable a la materia, como lo es, entre otras, el no conflicto de intereses”.

La administración de Sheinbaum no se pronunció sobre cómo procederá ante la evidencia de que Heurística obtuvo contratos millonarios mediante la simulación de competencia.

Por su parte, el dirigente de Morena afirmó que las contrataciones en San Lázaro no dependían de él, además de que fueron vigiladas, por lo que descartó irregularidades.

“No es facultad del coordinador del grupo parlamentario de Morena ni del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llevar a cabo los procesos de contratación en dicha instancia legislativa. Esa atribución le corresponde a las áreas administrativas, mismas que no dependen de los órganos que presidí. De igual forma, cabe señalar que dichas contrataciones están sujetas a revisión y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el OIC correspondiente”, indicó.

La relación de Heurística con Morena se consolidó al paso de los años. En 2021, la agencia coordinó las campañas electorales de Indira Vizcaíno (Colima), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Víctor Castro (Baja California Sur), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche) y Rubén Rocha (Sinaloa). Todos ellos ganaron los comicios en sus estados.

Empresas vinculadas

Heurística se creó en 2003 en Jalisco y entre sus accionistas está Iván Silva Yanome, quien, junto con su hermano David, dirige la agencia.

El representante legal es Eric Oswaldo Villegas Aguayo, aunque en diversos procesos de licitación también han fungido como representantes Gustavo Aguirre Castro, Alfredo Rico Chávez y Nora Lizbeth Leal Esquivies.

En 2013, el grupo fundó la agencia NDMX Tecnología, Servicios y Consultoría, también en Jalisco, de la que Gustavo Aguirre Castro es apoderado, y Martín Rico Chávez —hermano de Alfredo— es representante legal. Un año después, el mismo día —8 de agosto—, constituyeron las empresas Árbol Estrategias de Poder y Ocho Consultores de Jalisco, ante el notario Víctor Hugo Uribe Vázquez.

Iván Silva Yanome, Eric Oswaldo Villegas y Alfredo Rico Chávez son los socios y administradores de Ocho Consultores. Como representante legal, fue designado Gustavo Aguirre Castro.

En Árbol Estrategias de Poder fueron colocados como accionistas dos personas sin actividad empresarial previa —Daniel Alejandro Temblador Padilla y José Alejandro Córdova Arcos—, pero como representante figura Nora Lizbeth Leal Esquivies, que en procesos de licitación del Gobierno de la CDMX ha representado también a Heurística. Además, el correo de contacto de Árbol Estrategias es la dirección electrónica de Gustavo Aguirre Castro.

A pesar de estar relacionadas entre sí, estas empresas han participado en licitaciones simulando competencia, lo que constituye una infracción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las instituciones no deben asignar contratos a los participantes de un mismo procedimiento de compra que tengan vínculos entre sí. La infracción es causal de rescisión de contratos.

Los contratos con la CDMX

Tras haber coordinado la campaña de Sheimbaun, Heurística comenzó a obtener contratos en la administración de la jefa de gobierno para la elaboración de campañas de difusión de acciones y programas sociales de la CDMX.

La agencia o alguna de sus empresas relacionadas obtuvieron, entre 2019 y 2021, siete contratos abiertos por hasta 58.4 millones de pesos en licitaciones por invitación restringida: procesos de adjudicación en los que la propia autoridad —la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX— convocó específicamente a tres potenciales proveedores. En los hechos, dos de tres concursantes en cada proceso licitatorio pertenecían al grupo de Heurística, lo que representó una ventaja indebida.

Además, el gobierno capitalino le adjudicó directamente otros dos contratos por 5.9 millones de pesos.

La Constitución establece que la regla en las contrataciones debe ser la licitación pública para garantizar al gobierno las mejores condiciones del mercado, pero, en este caso, esa modalidad fue la excepción.

El 26 de abril de 2019, el gobierno de Sheinbaum suscribió un contrato con Heurística, que “compitió” contra Árbol Estrategias de Poder y NF Producciones. Esta última presentó la oferta más cara, de 3.7 millones de pesos, mientras que Árbol Estrategias cotizó en 3.4 millones, y Heurística, en 3.1 millones. Estas dos últimas hicieron un depósito de garantía con la misma aseguradora.

La misma mecánica se repitió en subsecuentes contrataciones: por ejemplo, la del 17 de octubre de 2019, cuando Árbol Estrategias le “ganó” a NDMX Tecnología; la del 7 de febrero de 2020, cuando Heurística “venció” a NDMX, y la del 30 de junio de ese año, cuando Árbol Estrategias “superó” a Heurística.

En esas licitaciones, las empresas del grupo participaron contra NF Producciones, que, si bien no está vinculada a Heurística mediante sus accionistas o representantes, solía presentar las ofertas más caras, no asistir a las juntas de aclaraciones o no entregar documentación esencial, lo que le valía descalificaciones de los procesos, despejando aún más el camino para los hermanos Silva.

La relación comercial entre Heurística y NF Producciones, sin embargo, es un hecho. Ambas agencias trabajaron juntas en 2021 en la producción de spots para el CEN de Morena, la Cámara de Diputados y la campaña electoral de Indira Vizcaíno, productos que les valieron a ambas varios reconocimientos “Reed”, especializados en premiar campañas políticas.

Las demás contrataciones del Gobierno de la CDMX originadas en licitaciones con competencia simulada fueron asignadas el 9 de noviembre de 2020, cuando NDMX “venció” a Heurística; el 19 de abril de 2021, ganado por NDMX contra Árbol Estrategias, y el 17 de septiembre de 2021, otorgado a Ocho Consultores por sobre NDMX.

La coordinación de comunicación social del gobierno capitalino confirmó que hubo licitaciones por invitación restringida y que las contrataciones fueron solicitadas por la propia área, que entonces dirigía Iván Escalante.

“La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (área contratante), invita a participar a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, que no se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Contraloría General y/o la Secretaría de la Función Pública en los términos de la ley aplicable, o se encuentren en incumplimiento contractual y cuya actividad u objeto social contemple actividades relacionadas y/o similares al servicio de creatividad comprendido por el anexo técnico que presente el área requirente”, indicó.

“Las propuestas económicas y técnicas son evaluadas por el área contratante y se observa que los precios ofertados sean convenientes para la misma, y que cumplan con los precios de mercado previo estudio de mercado realizado por esta”.

Consentidos por Mario Delgado

“Morena funciona de manera diferente a los otros partidos, es una estructura más horizontal, menos rígida y por lo tanto más difícil de entender, donde hay diferentes frentes que contribuyen para que las cosas funcionen. Pero finalmente encontramos una puerta abierta y fue gracias a la apertura de Jesús Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado que pudimos sentarnos en la mesa donde se definió y se operó una parte importante de la campaña”, dijeron los hermanos Silva Yanome a la revista Campaigns & Elections en un número publicado en agosto de 2018, tras la elección presidencial.

Delgado se convirtió en coordinador de Morena en la Cámara y presidente de la Jucopo en septiembre de 2018, y el 12 de diciembre de ese año, Heurística obtuvo un primer contrato por adjudicación directa en San Lázaro para la producción de videos y manejo de redes sociales por un monto de 1.8 millones de pesos.

A partir de entonces, y hasta 2021, la agencia participó en siete licitaciones públicas, en cuatro de las cuales concursó alguna de sus empresas asociadas. El monto de los contratos abiertos obtenidos mediante prácticas de simulación de competencia fue de hasta 15 millones 10 mil 540 pesos.

Se trata de los contratos DGAJ-15/2020, 17/2020, 25/2020 y 009/2021, dos de ellos ganados por Heurística compitiendo contra Árbol Estrategias de Poder, y los otros dos, obtenidos por Árbol concursando contra NDMX.

Respecto de otro contrato ganado por Heurística, el DGAJ-25/2019, no participaron sus compañías vinculadas, pero sí su socio comercial NF Producciones.

Luego de que Delgado solicitó licencia a la Cámara para asumir la dirigencia de Morena, el 5 de noviembre de 2020, Heurística se volvió contratista del partido, que le adjudicó tres contratos de manera directa apenas un mes después para elaborar spots de radio y televisión y videos para redes sociales, y uno más en octubre de 2021.

Los contratos por adjudicación directa con Morena suman 1 millón 157 mil 680 pesos, y mediante ellos Heurística ha producido campañas mediáticas como la relacionada con la supuesta donación de prerrogativas para la adquisición de vacunas COVID —afirmación que el INE desmintió— o aquella en la que la oposición fue calificada como “tumor”.

Delgado declaró a este medio que Heurística cumplió con lineamientos establecidos por el INE a los proveedores de los partidos.

“En cuanto a Morena, partido que me honro en presidir, las contrataciones están sujetas al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el INE, siendo cada peso fiscalizado por el instituto. Es decir, cualquier contratación que hace el partido es con proveedores registrados ante el INE que cumplen con los requisitos de legalidad para prestaciones de servicios con todos los partidos. Por tanto, no hay lugar a irregularidad alguna en ese aspecto desde que iniciamos nuestro mandato”, sostuvo.