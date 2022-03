México alcanza 5 millones 599 mil 284 casos de COVID-19

México llegó este viernes a 5 millones 599 mil 284 casos acumulados de COVID-19, informó la Secretaría de Salud federal en su reporte técnico diario.

La dependencia a cargo de Jorge Alcocer también reportó que la cifra de personas fallecidas por causa de la pandemia ascendió a 320 mil 851.

La Secretaría de Salud también informó que el número de casos activos estimados es de 23 mil 681. Estos casos son aquellos considerados el motor de la pandemia en el país porque tuvieron síntomas en los últimos 14 días y tienen capacidad para contagiar.

A lo largo de los últimos días, este indicador ha venido a la baja.

El camino de la pandemia

El 28 de febrero pasado, México cumplió dos años desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en su territorio. El próximo 18 de marzo se cumplirán dos años desde que se registró la primera muerte.

Actualmente, a decir de las autoridades federales, la cuarta ola de contagios ya está en una etapa de descenso, lo que se refleja en que 31 de las 32 entidades federativas ya están en verde en el semáforo de riesgo epidémico.

En este contexto, los gobiernos de Nuevo León y de Coahuila anunciaron esta semana que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en espacios abiertos.

Gráficos de COVID-19 en México Casos y fallecimientos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Confirmados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Nuevos casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Nuevos casos Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud por COVID-19 en México Defunciones confirmadas Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. defunciones nuevas *No corresponden al día en que ocurrieron, sino al día en que se sumaron al registro total de muertes.



Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Relación de casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Activos Recuperados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de casos confirmados Aumento porcentual diario Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Aumento de respecto al día anterior Este gráfico muestra la aceleración de la curva epidemiológica desde el 1 de marzo. El primer caso confirmado en el país fue el 27 de febrero del 2020. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.