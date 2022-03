Defensa del “Bronco” acusa irregularidades en su detención: delito electoral inválido y arresto injustificado

El abogado del excandidato presidencial denunció que el delito electoral que se le atribuye a su cliente no aplica en su caso, y aún así, no amerita prisión preventiva oficiosa, al no haber riesgo de fuga o de pérdida de localización.