La desaparición y muerte del “Mijis”: así fue el mes de búsqueda hasta el reporte de su fallecimiento

Transcurrieron 30 días de búsqueda antes de que Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis”, fuera localizado sin vida.

La última vez que se supo del activista y exlegislador fue el 1 de febrero, en Coahuila, e iba de camino hacia Nuevo León, según contaron sus familiares.

El último audio que envió fue a su pareja, el 2 de febrero, y se le escucha decir: “Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo.

“Te sigo marcando sobre el camino, mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido, lo que quiero es salir de aquí ya. Gracias, te amo, no puedo ir hablando mucho, mija”, añadió en el audio dado a conocer por Milenio Televisión.

Siete días después, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, publicó la ficha de desaparición de Carrizales Becerra.

El vicefiscal de Nuevo León, Luis Felipe Orozco, declaró el 9 de febrero que había indicios de que el exlegislador pudo haber estado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 1 y el 4 de febrero.

Con ese dato extra, se extendió su búsqueda y la fiscalía de Tamaulipas se sumó a las investigaciones que ya realizaban las autoridades de tres estados: San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

El mismo 9 de febrero, la familia del “Mijis” abordó sus redes sociales para desmentir los rumores que señalaban la localización sin vida del activista.

Por este medio se informa que son falsos los rumores de redes sociales que dicen que Pedro Carrizales “el MIJIS” ha sido encontrado sin vida. De momento siguen sin existir noticias de su paradero. Gracias a todos los que comparten.🙏🏽 pic.twitter.com/lmAzurkgdH — El MIJIS (@mijisoficial) February 10, 2022

Pasados 14 días desde su desaparición, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde el gobierno federal también se estaba trabajando en su búsqueda.

En la conferencia matutina del 14 de febrero la activista Frida Guerrera acudió a Palacio Nacional a leer una carta hecha por la esposa de Carrizales, Miriam Martínez, en la que le pidió ayuda directa al presidente.

“Por eso vengo a pedir tu ayuda, aunque reconozco y agradezco todo el apoyo de las autoridades federales y estatales les suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría, ayúdame a encontrarlo, él confía en usted.

Son 14 días de incertidumbre y de dolor, no pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos y la mía, a las miles de familias incompletas en el país”, leyó.

El 24 de febrero, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, descartó que “El Mijis” fuera secuestrado, ya que no se había pedido dinero por su rescate.

El funcionario no descartó que pudiera haber sido víctima de la delincuencia organizada e informó que se contaba con varias líneas de investigación para tratar de ubicarlo, aunque no proporcionó detalles.

Como en días anteriores, el 27 de febrero la familia tomó la cuenta oficial del exdiputado para desmentir que hubiera información oficial acerca de su paradero y pidió a los medios de comunicación no especular al respecto.

Hasta este momento ninguna Fiscalía ha dado información oficial del paradero del Mijis. Rogamos a los medios de comunicación no especular con algo tan doloroso. Nosotros y las autoridades les mantendremos al tanto. 🙏🏽 pic.twitter.com/UT8OcxU483 — El MIJIS (@mijisoficial) February 27, 2022

Indicó que las diversas fiscalías encargadas de su búsqueda habían descartado las noticias que señalaban que “El Mijis” había sido localizado sin vida dentro de la camioneta en la que viajaba.

“Hasta el momento ninguna Fiscalía ha dado información oficial del paradero del Mijis. Rogamos a los medios de comunicación no especular con algo tan doloroso. Nosotros y las autoridades les mantendremos al tanto”, escribieron.

Un día después, las cuatro Fiscalías Generales encargadas de la búsqueda de Pedro Carrizales informaron que estaban investigando si un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Piedras Negras – Nuevo Laredo estaba relacionado con la desaparición del activista.

Equipos multidisciplinarios de las fiscalías estuvieron investigando el hecho y peritos de la Guardia Nacional llevaron a cabo peritajes de antropología, identificación humana y genética.

En un comunicado, las cuatro dependencias negaron haber difundido información sobre la muerte del “Mijis” y aseguraron que cualquier información será comunicada directamente a la familia.

Finalmente, el 2 de marzo, alrededor de las 20:00 horas, la familia del exdiputado local confirmó su muerte.

En su cuenta oficial de Twitter, anunciaron que las fiscalías les informaron que Carrizales fue localizado sin vida, derivado de un accidente automovilístico.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales “El Mijis”. pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

“Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando”.

Sin embargo, ciudadanos, activistas y legisladores han expresado dudas sobre las causas de la muerte del “Mijis”. A través de redes sociales han cuestionado la versión proporcionada por las autoridades.

El senador Emilio Álvarez Icaza, fue uno de los que expresó su desconfianza: “En mi opinión es poco creíble la versión de su muerte. Sería muy importante un peritaje independiente”.

Es muy triste y alarmante la noticia de la muerte de Pedro Carrizales Becerra, el #Mijis. En mi opinión es poco creíble la versión de su muerte. Sería muy importante un peritaje independiente. El #Mijis había sido desaparecido y luego aparece sin vida en muy raras condiciones. — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) March 3, 2022

Junto con él, la activista Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, también puso en duda la versión sobre el accidente de tránsito: “¿Lleva más de un mes desaparecido y no habían podido reconocer el cuerpo en el SEMEFO?”

El Mijis encontrado muerto. Dicen que fue un accidente automovilístico. ¿Lleva más de un mes desaparecido y no habían podido reconocer el cuerpo en el SEMEFO? 🤔 — Saskia Niño d Rivera (@saskianino) March 3, 2022

Él era “Mijis”: su trayectoria

En 2018, tras ser postulado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo), Pedro Carrizales ganó la diputación local en San Luis Potosí con más de 24 mil votos, casi el 33 % de la votación.

Su discurso político lo centró en combatir la pobreza, la exclusión, el racismo, la violencia y discriminación. Durante su trabajo como legislador, apoyó la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y las iniciativas contra el maltrato animal, las corridas de toros y las peleas de gallos.

El exdiputado fue cuestionado por su forma de vestir, sus tatuajes, ser de barrio y haber estado en la cárcel. Para él, esas críticas eran alimentadas por el clasismo y la discriminación de muchos en México.

En 2020, anunció que padecía cáncer, aunque ya tenía un año enfermo y escribió en sus redes sociales: “Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo luchas a medias”.

En octubre del año pasado, se reportó la desaparición del “Mijis” mientras se dirigía a un centro de espectáculos en San Luis Potosí para protestar de manera pacífica en contra de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, por posible acoso sexual contra varias mujeres. Entonces, fue localizado por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza y estaba golpeado.

Dos años antes, en febrero de 2019, sufrió un atentado en San Luis Potosí cuando circulaba en su vehículo, que recibió cinco impactos de bala. Salió ileso.