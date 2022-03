General de EU sostiene que hay más espías rusos en México que en cualquier otro país

El jefe del Comando Norte de Estados Unidos advirtió sobre la significativa presencia de personal de inteligencia ruso en México, al señalar su “preocupación” por los esfuerzos de China y Rusia de influir en la región de las Américas.

El general Glen VanHerck dijo durante una audiencia en el Senado que actualmente en México se encuentra la mayor porción en el mundo de integrantes de la organización de inteligencia militar rusa, conocida por su abreviatura GRU.

VanHerck se refirió al tema al ser consultado sobre los desafíos que enfrenta Estados Unidos en la frontera con México, donde operan varias organizaciones criminales transnacionales.

“Mi preocupación con eso es la inestabilidad que crea, la oportunidad que crea para actores como China, Rusia y otros que podrían tener actividades nefastas en mente para buscar acceso e influencia en nuestra área”, afirmó.

El alto general estadounidense, que también encabeza el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, dijo que hay actores “muy agresivos y activos” en la zona de América del Norte y el Caribe, y mencionó específicamente México y las Bahamas.

