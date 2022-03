‘Perdieron videos y un chip’: familiares de desaparecidos en CDMX protestan por negligencias de la Fiscalía

Jael Monserrat Uribe Palmeros, de 21 años, fue vista por última vez el 24 de julio de 2020 en la alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México. Subió a un vehículo entre el Eje 5 y La Viga y se le perdió la pista. Su madre, Jaqueline Palmeros, la busca desde entonces.

Una de las grandes dificultades que esta mujer se topó en su rastreo fueron las “negligencias y omisiones” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Por eso, el martes fue una de las familiares de desaparecidos que protestó ante el búnker de la dependencia y exigió la dimisión del fiscal May Gómez, titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas.

La respuesta institucional fue citarles a un próximo encuentro que tendrá lugar el 24 de marzo. Animal Político consultó con la FGJCDMX sobre los reclamos de los colectivos y la respuesta fue remitir a esa futura reunión.

“Perdieron tres videos y un chip que pudieron ayudarme a dar con la localización de mi hija”, dijo Palmeros, ataviada con una playera con el rostro de su Jael Monserrat.

La historia de esta madre es la de miles de madres. Tras la ausencia de su hija y ante la pasividad de las instituciones, se convirtió en detective. Y encontró videos del vehículo en el que la joven subió en comercios cercanos. Además, obtuvo un chip telefónico que podría haber aportado información sobre su paradero. Todo este material fue extraviado por oficiales de la fiscalía. Es decir, que no solo fallaron en su faceta de investigadores sino que fueron incapaces de custodiar la documentación que la mamá de la víctima aportó por su cuenta. “Frecuentemente nos encontramos con pérdidas de pruebas, atropellamientos y revictimización”, denunció.

Familiares de personas desaparecidas protestan en las instalaciones de la @FiscaliaCDMX y exigen ser atendidos por la titular Ernestina Godoy. 📹 Video: @albertopradilla. pic.twitter.com/4C2AMqSdDM — Animal Político (@Pajaropolitico) March 15, 2022

Hartas de la escasa eficacia de las instituciones, diversas integrantes de los colectivos Mariposas buscando corazones y justicia, Una luz en tu camino, Buscándote con amor y Hasta encontrarte, así como familias que no pertenecen a ninguno de estos grupos, lanzaron una protesta ante las oficinas de la FGJCDMX para exigir la destitución de May Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, así como el inicio de mesas de trabajo para abordar diversas problemáticas que sufren las familias.

Entre las denuncias presentadas por las personas afectadas está la falta de capacidad para resolver los casos, la ausencia de “voluntad” para trabajar con las familias, el desconocimiento de los casos, la falta de conocimiento de protocolos de búsqueda y su desinterés a la hora de capacitar y sensibilizar al personal de la Fiscalía.

“El problema de la desaparición no es aislado, sino generalizado”, aseguró una de las voceras durante las intervenciones en la protesta. Según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente hay 3 mil 818 personas desaparecidas en la Ciudad de México, de las más de 99 mil contabilizadas.

Durante horas, los integrantes de los colectivos permanecieron ante el búnker de la fiscalía exigiendo la presencia de la fiscal General, Ernestina Godoy, para hacerle entrega de su pliego de exigencias personalmente. Sin embargo, la fiscal nunca llegó al lugar. Ante la falta de respuesta, los colectivos bloquearon algunas vialidades y realizaron pintas en la fachada de las oficinas de la FGJCDMX exigiendo la destitución de May Gómez.

“Hacen caso omiso, no nos dan el apoyo que nosotros realmente necesitamos para poder dar el paradero de nuestros familiares”, dijo Héctor Castillo, hermano de María Guadalupe Castillo Escamilla, de 33 años, desaparecida el 4 de diciembre de 2019 cuando subió al camión para realizar el trayecto de Ecatzingo a Tepetlixpa.

Finalmente, los colectivos no lograron entregar su pliego directamente a la fiscal Godoy, sino que la coordinadora general de delitos de género, Laura Borbolla Moreno, la que recibió el documento e informó de la reunión.

A pesar de no ser lo esperado, los colectivos aceptaron la propuesta y se retiraron, aunque con desconfianza. Son años de ver cómo las autoridades los tratan con desidia. “Estamos hartos de las negligencias. Desds que una persona desaparece no se lleva bien la búsqueda. Ni con protocolos, ni en tiempo ni en forma”, se quejó Jaqueline Palmeros, que se pregunta en “las vidas que pudimos recuperar” si los protocolos se hubiesen cumplido. “Después, los casos tardan años en resolverse y se encuentran de una manera que no quisieran”, afirmó.