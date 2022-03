Hacia el #8M: Feministas cambian monumenta y colocan tendedero de denuncias

Poco antes de las 6 de la mañana, el colectivo Antimonumenta comenzó la intervención en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma, con el cambio de monumento colocado en 2021 en la nombrada Antimonumenta, y la colocación de un tendedero con denuncias de acoso.

Como parte del inicio de actividades hacia la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en la que se prevén marchas en todo el país para el próximo martes, decenas de mujeres se organizaron para realizar una de las primeras movilizaciones en la Ciudad de México.

Se trata de la inauguración del Jardín “Somos Memoria” en el que sustituirán el monumento de la silueta de una niña con el puño en alto color morado colocada en septiembre de 2021 por colectivas feministas y que ocupó el sitio de la estatua de Cristóbal Colón.

Dicha intervención comenzó antes del amanecer con la llegada de decenas de voluntarias. Primero retiraron una de las vallas metálicas que rodean el pedestal para poder entrar a la glorieta y colocar un andamio en el que han trabajado durante más de cuatro horas. Hasta las 13 horas, aún no habían develado la nueva estatua.

Lee: Previo a la marcha feminista del #8M, autoridades amurallan Palacio Nacional y otros edificios de la CDMX

#8M 💜| La colectiva Restauradoras con glitter se dio cita desde las 5 am de este sábado en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para colocar un tendedero en protesta a la violencia machista dentro de instituciones culturales.

De manera paralela han colocado estructuras metálicas alrededor del jardín para colocar el tendedero de denuncias bajo las etiquetas: #YoDenunciéPero y #NoDenunciéPorque.

#8M💜 | "No denuncié porque era una niña"

"No denuncié porque amenazaron con montarme un delito que no cometí".#NoEsUnaSomosTodas 🔥💜

📸 @elycruzla. pic.twitter.com/xFGM9dRDK3

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 5, 2022