Fiscal de Durango deja el cargo tras fallas en caso de violación contra adolescente

La fiscal de Durango, Ruth Medina Alemán, renunció al cargo tras las irregularidades en el caso de violación contra una adolescente, quien denunció falta de atención en su denuncia, la cual interpuso hace 10 meses.

Tras la jornada del 8M en el país, Ivanna Soto, una joven de 17 años, denunció públicamente a sus agresores y a las autoridades a quienes señaló de omisiones en su caso.

“Llegamos a hablar con la fiscal y ella nos prometió que nos iba a yudar, cosa que jamás pasó, y mi caso se quedó en el aire y nadie lo tomó, nadie se hizo cargo de eso, es por esto que estoy haciendo este video, estoy harta”, dijo la joven al compartir sus testimonio el pasado 9 de marzo.

“Me drogaron y me violaron, denuncié en Fiscalía y nada pasó… pero ya no quiero callarme más”: Ivanna, 17 años. https://t.co/6nsGfKIoGT — Iván Soto (@ivansottoh) March 10, 2022

Ante la denuncia, el Congreso de Durango había llamado a la fiscal a comparecer para informar los avances en casos de violencia sexual contra mujeres, previo a la renuncia de Medina Alemán.

“El cambio en la titularidad de la Fiscalía no modifica nuestra postura de estar atentos a la investigaciones, de exigir justicia y de que cada caso se resuelva”, dijo este lunes el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del congreso local, Ricardo López Pescador.

Seguiremos pendientes desde el poder Legislativo para exigir al nuevo titular de la @DgoFiscalia se obtengan resultados respecto a las investigaciones en el caso de @IvannaSotto y otros casos que merecen tener solución. pic.twitter.com/bo2iLwqAZB — Ricardo López Pescador (@RLopezPescador) March 14, 2022

‘Lamento si no pude transmitir empatía: exfiscal’

Al renunciar al cargo como fiscal, Ruth Medina Alemán lamentó no haber sido más empática con mujeres víctimas y dijo que no se opondrá a garantizar la gobernabilidad en Durango.

“Lamento si en algún momento no pude transmitir con empatía y mayor sensibilidad la cercanía con los ciudadanos, pero les garantizo que detrás de ello no hubo dolo… de lo que se trata es de evitar los linchamientos sociales, o perturbar la paz social, que tanto nos ha costado, y de garantizar gobernabilidad en el estado de Durango y no seré un obstáculo para ello”, sostuvo en conferencia de prensa.

En tanto, el gobernador José Rosas Aispuro dijo que pese a “los buenos resultados” de la fiscal, se debían reconocer “áreas de oportunidad” y mejor atención a víctimas de delitos.

“Hoy desde luego era el momento también de seguir escuchando y siempre hay áreas de oportunidad, sobre todo en lo que se refiere a la atención de víctimas de algún delito, en especial tratándose de mujeres y de menores”, comentó.





