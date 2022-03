“Hay una coincidencia” entre audios filtrados y proceso contra abogados cercanos a Scherer, acusa Gertz

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó que “hay una coincidencia” entre la revelación de los audios sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, y el proceso contra abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a los que se les acusa de extorsionar a presuntos corruptos de gobiernos anteriores.

Cuestionado por la periodista Denise Maerker sobre quién podría estar relacionado con la filtración de las grabaciones, el fiscal respondió: “Cualquiera que tenga un problema grave inmediato de cualquier manera con el sistema o la administración de la cual yo formo parte”.

El funcionario aseguró que combatir la corrupción en este país tiene un costo muy alto.

“Yo creo que es el precio de hacer este trabajo, el precio de ir en contra de todas estas personas y de haber tenido el éxito en decenas, en centenas de casos que son relevantes generan un grupo de enemigos y de contrincantes que evidentemente, pueden ir, hasta como en este caso lo estamos viendo, a generar y crear imágenes de delitos que nunca se cometieron”, aseguró.

Luego de que Gertz Manero responsabilizara a grupos de poder investigados por la FGR de haber emprendido una “verdadera campaña de extorsión mediática criminal”, la periodista cuestionó: ¿Las extorsiones son y pueden venir de los de antes, de los de ahora, de todos? ¿Esta Fiscalía va por todos?

“Eso por supuesto, pero déjeme decirle, a su pregunta concreta, le voy a dar igualmente una respuesta concreta. Hay una coincidencia y esa coincidencia significa que un par de días antes de que se llevara a cabo una audiencia, que por cierto, otra vez las personas que están siendo acusadas volvieron a generar toda una serie de pretextos para no llevar a cabo su audiencia, eso sí coincide. Que en este momento, nosotros, o yo en lo personal y ahí sí ya me deslindo de mis asuntos personales para hablar como Fiscal de la República, es decir, lo que vaya a salir ahí es de tal importancia que en el momento en que se sepa, porque ojalá en algún momento ya les dejen de dar esos beneficios procesales para que no acudan a las audiencias, le van a dar a usted la respuesta más clara y más precisa que se va a vincular con este hecho”.

“Esa coincidencia, para mí, tiene una obviedad que solamente cuando se pruebe, la podremos afirmar de una manera contundente”, sostuvo Gertz Manero.

Animal Político publicó hace unos días que la FGR tiene en curso, por lo menos, tres indagatorias en contra de Scherer y de despachos de abogados que, presuntamente, se coludieron para extorsionar a personas ligadas con casos como Cruz Azul, Collado u OHL.

En la misma entrevista, el fiscal aceptó que los audios que se filtraron en redes sociales, en donde se revela que tuvo acceso al proyecto de sentencia de la Corte relacionado con la muerte de su hermano, son reales, aunque dijo que “no acepta que lo extorsionen”.

“Son conductas delictivas que están castigadas muy severamente por la ley y que no les importó a quienes hicieron eso para tratar de establecer una serie de acusaciones, que son en mi opinión, una serie también de extorsiones que evidentemente no están señalando más que una serie de consecuencias o razonamientos que son mentiras. Los videos son absolutamente reales”.

Argumentó que solicitó a la Suprema Corte la oportunidad “que tiene cualquier ciudadano” de poder defender su caso, que fue estudiado por los 11 miembros de la Corte y ocho de ellos aprobaron que pudiera, en calidad personal, como un asunto propio, hacer esas gestiones, “porque el caso no tiene nada que ver ni se ha llevado nunca en la Fiscalía”.

“Y yo no voy a perder mis derechos personales por una situación de un puesto que ocupo, porque el tema no tiene nada que ver con el puesto que ocupo”, aseguró.

Gertz sí usó su poder con fines personales: familia Cuevas Morán

En tanto, la familia de Alejandra Cuevas Morán aseguró que fiscal Alejandro Gertz Manero, sí utilizó recursos de la Fiscalía General de la República (FGR) para su estrategia personal de denuncia contra Alejandra Cuevas y Laura Morán.

“Afirma Alejandro Gertz Manero que no utilizó recursos de la FGR para litigar en contra de nuestra madre y nuestra abuela y sin embargo reconoce la participación de Juan Ramón López, subprocurador especializado en delitos federales de la FGR, en la estrategia jurídica del caos. La contradicción es evidente”, sostuvo Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas.

En un comunicado, detalló que a ellos no les fue entregado el proyecto de resolución de los amparos (a los que sí tuvo acceso Gertz Manero) que serán discutidos por el Pleno de la Corte, el próximo 14 de marzo.

“Es falso que las y los ministros distribuyan siempre entre las partes en conflicto los proyectos de resolución que se discuten en el Pleno de la Corte, como mentirosamente afirmó el fiscal general. La arbitrariedad cometida en contra de Laura y Alejandra viene de que solamente el fiscal general de la República obtuvo ese documento”.

Alejandra Cuevas lleva más de 500 días encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla por su presunta responsabilidad en el homicidio por omisión del hermano de Alejandro Gertz, Federico Gertz Manero, quien falleció el 27 de septiembre de 2015.

Laura Morán Servín, de 94 años y quien fue pareja de Federico Gertz, cuenta con una orden de aprehensión en su contra, dictada en 2020.

