‘Hogares de corazón’: Familias cuidan temporalmente a niños violentados, para evitar que vayan a albergues

Con apenas 28 días de nacido, Ricardo fue acogido temporalmente por Eber y su esposa. En otras circunstancias, y en tanto las autoridades cierran la carpeta de investigación en contra de sus familiares -quienes no le brindaron la atención y cuidados-, el bebé habría permanecido en la agencia 59 del Ministerio Público que se encarga de dar atención a niños, niñas y adolescentes que están en situación de abandono, o habría sido llevado a un albergue.

“Ayer Ricardo cumplió 4 meses. La verdad es una experiencia muy bonita, muy recomendable… a todo aquel que conozco y con el cual tengo confianza de platicar le recomiendo mucho esto”.

“Cuando uno platica este tipo de situaciones normalmente te dicen ‘eres muy bueno’, y no es el interés de que digan que uno es buena persona, es que hay muchos niños como Ricardo que necesitan apoyo, que necesitan ayuda y que no queremos que se institucionalicen”, compartió Eber en entrevista telefónica.

Eber y su esposa son parte de la estrategia Hogares de Corazón en la CDMX, la cual tiene como objetivo contar con una lista familias disponibles para acoger temporalmente a menores de edad víctimas de violencia, abandono o que estén en peligro, y con ello evitar que sean enviados a casas hogares o que permanezcan mucho tiempo a cargo de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

Esthela Damián, titular del DIF de la Ciudad, informó que, de 2019 a la fecha, 69 niñas y niños han sido entregados a familias que ellos han certificado para que les den cuidados temporales y que, a través de distintas estrategias, se ha logrado evitar que 3 mil 353 infantes sean institucionalizados.

Albergues, la última opción

“Cuando llegamos (al gobierno) nos percatamos que no había un archivo, un expediente… no sabíamos cuántos niños y niños teníamos canalizados a centros de asistencia social o lo que ustedes conocen como albergues. En la Agencia 59 se podía llegar a tener hasta 70 niños y no había ninguna ruta, ningún protocolo de atención y se les revictimizaba”, explica Esthela Damián, directora del DIF de la CDMX.

Cuando lograron integrar los expedientes encontraron que había alrededor de 900 menores de edad en diferentes centros de asistencia social tanto públicos como privados. Actualmente solo hay 438.

“Esto significa que hemos disminuido más del 50 por ciento de estas niñas y niños porque les dimos otras rutas”, sostiene la funcionaria.

De la mano con la FGJ local se comenzó a trabajar en una estrategia en la que se privilegiara el derecho superior de las infancia. Delinearon un plan de acción para que antes de enviar a los menores a albergues se agotaran todas las posibilidades y se buscara: a miembros de su familia extensa consanguínea, a su familia de origen, un hogar temporal o bien, que fueran adoptados.

La familia extensa consanguínea son tíos, abuelos, hermanos que se pueden hacer cargo de los menores de edad en tanto las autoridades investigan hechos de violencia cometidos en contra de ellos. Anteriormente, lamenta Damián, no se buscaba a estos familiares, por lo que los niños eran enviados a casas hogar.

A la fecha, 2 mil 232 niñas y niños han sido entregados en custodia temporal a su familia extensa.

“Hemos tenido casos en los que el niño se acuerda ‘es que yo fui a visitar a mi abuelita y vivía en el metro no se qué y vendía dulces en no sé dónde’, y entonces nos trasladamos con el niño y le decimos ‘a ver hijo, ¿dónde estaba tu abuelita, ¿aquí?’, o sea, hacemos una investigación exhaustiva y esto nos ha permitido garantizar su derecho a la familia”, detalló la funcionaria.

Otra acción que ha permitido que los menores no permanezcan en albergues es que queden bajo el cuidado del papá o mamá que no esté involucrado en la carpeta de investigación.

Por ejemplo, ha habido casos en los que es el padre es quien violentó a su hija y cuando es puesto a disposición de las autoridades llega la mamá de la menor quien señala que ella no vivía con ellos y que solo veía a su hija los fines de semana, así que al no estar involucrada en los hechos pide que le den a su hija.

En los últimos tres años 934 menores han sido entregados a la mamá o papá que no esté involucrado en la carpeta de investigación.

La tercera estrategia tiene que ver específicamente con la acogida temporal, estrategia que han denominado “Hogares de Corazóin”.

“Son familias que son certificadas y se llevan a las niñas o los niños de la agencia 59 durante un tiempo que en promedio tarda seis meses (…) nos apoyan con su cuidado y buena crianza”, explicó Damián.

Actualmente se cuenta con un registro de 35 familias que han dado hogar temporal a 69 niñas y niños. Según informó el DIF capitalino, otras 15 familias están en proceso de certificación y el objetivo es tener, al menos, 200 familias para atender oportunamente a los niños y niñas que son violentados y que quedan bajo la custodia de las autoridades en tanto se llevan a cabo las investigaciones necesarias.

La última opción que se tiene para evitar la institucionalización de los menores es la adopción.

Según explicó la directora del DIF, anteriormente no se contaba con ningún registro relativo a las adopciones llevadas a cabo en la CDMX a través del DIF, así que de igual manera se echó a andar la estrategia que al día de hoy ha tenido como resultado la adopción de 108 menores y una veintena más que está en proceso.

“Tanto en Familias de Corazón como de adopción, nosotros aceptamos a las familias diversas, o sea, (los menores) pueden quedar al cuidado de familias tradicionales, homoparentales, una mujer soltera o un hombre soltero, no hay impedimento”, subrayó la funcionaria.

“Es un niño súper sano e inteligente”

Platicando con unos amigos, Eber y su esposa supieron que había un programa para dar hogar temporal a niños víctimas de violencia o abandono. En entrevista el hombre acepta que por su cabeza nunca había pasado la idea de formar parte de esta estrategia.

Él y su esposa, dice, recientemente cumplieron 50 años. Su esposa tuvo un hijo que los ha hecho abuelos, pero en casa ellos viven solos. Cuenta que después de platicar y al tener suficiente espacio y tiempo acordaron que se inscribirían en el programa para ayudar a los menores.

Dos meses después de cumplir con la documentación llegó la primera llamada en la que les informaban que había una niña de aproximadamente 5 años que necesitaba un hogar temporal. Inmediatamente prepararon todo en casa para que cuando la pequeña llegara todo estuviera listo.

De último momento la niña fue enviada a otro hogar temporal.

“A los dos días que le avisan a mi esposa ‘¿sabes qué?, que hay un niño de 28 días de nacido y no queremos que llegue prácticamente al DIF, no queremos que se institucionalice y pues ¿están ustedes listos para esto?’, pues sí, me acuerdo que esa noche me platicó y ‘sí, sin problema’”, comparte Eber.

Al otro día fueron por él. Ni siquiera estaba registrado, pero les informaron que su nombre era Ricardo.

“Lo tomamos con mucha emoción, la verdad es que estábamos muy entusiasmados, le compramos ropita, le conseguimos la leche, todo lo que se necesitara”, narra Eber.

La dinámica del día a día de él y su esposa cambió radicalmente, incluyendo algunas noches sin dormir porque a Ricardo le diagnosticaron reflujo por lo que tuvieron que hacer varias visitas al pediatra.

Las salidas de último minuto de la Ciudad los fines de semana se terminaron, ahora si quieren visitar a su familia en Puebla deben programarlas y notificadas oportunamente al DIF. La pequeña maleta que empacaban con su ropa ahora son dos, más la pañalera, la carreola… todo lo que necesite Ricardo.

Eber admite que jamás pensaron que les tocaría cuidar a un bebé, pero que se ha convertido en una experiencia maravillosa.

“Ha crecido más de lo esperado, es un niño súper sano, súper inteligente, muy listo y actualmente estamos muy enamorados de él”, comparte el hombre.

Eber dijo desconocer detalles de por qué Ricardo fue tomado en custodia del DIF y después llevado a un hogar temporal, aparentemente se trató de una situación de abandono por parte de su madre biológica, pero sin importar las circunstancias, él y su esposa dedican cada minuto de sus días ha protegerlo y cuidarlo de la mejor manera.

Hace apenas tres meses que el bebé está con ellos y aún no saben cuánto tiempo más pueda permanecer en su casa. Así como puede ser medio año, pueden ser más meses, todo depende de cómo avance la investigación que tiene abierta la Fiscalía capitalina.

En caso de que se concluya que el menor no puede regresar con su madre biológica, o quedar bajo el cuidado de algún miembro de su familia extensa, Ricardo sería puesto en adopción, pero no se podría quedar indefinidamente con Eber y su esposa.

“Pareciera que (los hogares temporales) son un paso previo a la adopción y no, el que quiere ser Familia de Corazón siempre se queda en Familia de Corazón… Incluso es un error que una familia de corazón quiera ser una familia adoptiva. Algo no hicimos bien en el trabajo que tiene que ver con el desapego”, precisó la directora del DIF local, Esthela Damián.

Mientras se desahoga la investigación, Eber y su esposa mantienen bajo su cuidado al pequeño Ricardo. Cuando sea el momento de separarse, acepta el hombre, deberán sortear un duelo que es imposible de negar luego del tiempo que ya han pasado con el menor, pero una vez superado, sostiene, estarán listos para dar hogar temporal a más niños que lo necesiten.

“No sabemos qué depara el destino, pero la intención siempre es ayudar a más niños, por eso estamos promoviendo el programa, para que se conozca que esto es posible y que podemos ayudarlos”, concluyó Eber.