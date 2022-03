‘Creen que no podemos tomar decisiones’: Jóvenes con discapacidad intelectual exigen participación política

María Fernanda, Luis Alfonso, María José, Diego y Bryan son un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que buscan sensibilizar a los partidos políticos a fin de que se les permita participar activamente en los asuntos políticos de México.

“Las personas con discapacidad intelectual existimos, no somos niños que tienen que tratar como niños… Queremos vivir nuestra vida y ser parte de algo”, explica María Fernanda, autogestora de la Confederación de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE).

En entrevista con Animal Político, los jóvenes se pronunciaron sobre la urgencia de que los partidos políticos sean inclusivos e impulsen la participación de las personas con discapacidad intelectual para que en un futuro cercano puedan ser postulados como candidatos a puestos de representación popular y puedan llevar a la agenda nacional las necesidades de esta población.

Paralelamente buscan que su movimiento contribuya para que a las personas con discapacidad se les garantice el acceso a la educación, así como a empleos dignos que les ayuden a lograr una vida independiente.

Y es que, subrayó María Fernanda Castro Maya, el gobierno solo ha impulsado una política social de apoyo económico a las personas con discapacidad sin permitirles su participación ni desarrollo activo en los temas que les afectan directamente, pues ya no quieren “trabajos de adorno”, sino oportunidades que verdaderamente sean productivas, útiles e inclusivas.

Te puede interesar: Cómo un futuro Código de procedimientos civiles y familiares vulnera derechos de personas con discapacidad

“Que nos den empleos con buenos sueldos nos ayuda a ser independientes y a sentirnos empoderados y a sentirnos no niños; a no sentirnos toda la vida con la necesidad de estar dependiendo de alguien como nuestros familiares”, explicó la joven.

Este martes 29 de marzo, como parte de las acciones que emprenderán para visibilizar su movimiento y con ello sumar a más interesados, los jóvenes acudirán al Senado de la República en donde entregarán a los legisladores un manifiesto en el que exponen sus inquietudes y peticiones.

“Muchas veces la gente cree que las personas con discapacidad intelectual no podemos tomar decisiones. Creen que siempre dependemos de otras personas para poder vivir. Eso NO es así. A veces necesitamos apoyos como cualquier otra persona, pero podemos decidir y tenemos ideas para mejorar la VIDA DE TODOS Y TODAS”, se lee en el documento el cual incluye pictogramas.

De acuerdo con el manifiesto que entregarán a los senadores, ¿qué pueden hacer los partidos?:

– Que los partidos políticos nos incluyan como miembros de los mismos.

– Que nos permitan proponernos para cargos del gobierno.

– Que nos enseñen cómo participar en la vida política y lo que ésta conlleva y no porque nos tengan lástima.

¿Quién mejor que nosotros para proponer ideas sobre nuestras vidas?

Para Luis Alfonso García de 24 años, el lograr sensibilizar a los partidos políticos es una oportunidad única porque significaría el poder “hablar por las personas que no pueden o que no conocen sus derechos”, y para ello cuentan con el apoyo y ejemplo de Bryan Russell de 22 años quien se ha abierto camino en la vida política de Perú -de donde es originario- pues es el único político con Síndrome de Down que ya se ha postulado en dos ocasiones para el Congreso de su país.

“Yo creo que es más importante que vean nuestras habilidades que las discapacidades que tenemos”, subrayó Luis.

Bryan Russell ha viajado a México y acompañará a sus colegas al Senado en donde expondrá su experiencia como candidato en su país.

Según cuenta, cuando se postuló para el Congreso de Perú tuvo que sortear muchos obstáculos y prejuicios porque la gente creía que no era capaz de tener pensamientos y criterios propios.

“Ha sido una experiencia inolvidable… Soy la primera persona con discapacidad que compite por un cargo público para representar a las personas con discapacidad”, compartió en videollamada.

En un trabajo conjunto, CONFE y Human Rights Watch se solicitó a todos los partidos políticos de México conocer cuáles han sido los pasos que han seguido a fin de incluir a las personas con discapacidad intelectual en su trabajo político. De acuerdo con información proporcionada por ambas organizaciones, sólo el PRD ha dado respuesta indicando que no ha dado seguimiento riguroso del tema, pero que ha postulado a dos candidatos con discapacidad intelectual en Baja California y Puebla por lo que están abiertos a incluir a más.

Incluso, en una revisión hecha por estas organizaciones a los documentos fundacionales de los partidos políticos se pudo advertir que ninguno de ellos hace mención a las discapacidades intelectuales.

“Los partidos deben ser inclusivos porque no hay propuestas para nosotros porque cuando quieren promover algo no se dirigen a nosotros, simplemente nos dejan a un lado y nosotros también somos ciudadanos y somos una parte importante de México y no nos están tomando en cuenta como personas”, consideró María José Gutiérrez Sánchez, participante de esta iniciativa.

Lee más: En 2021, cada día 4 mil alumnos abandonaron sus estudios; aquellos con discapacidad tuvieron mayor incidencia

De acuerdo con datos del INEGI 2021, en el país el 5.7% de la población total, es decir, 7 millones 168 mil 178 personas viven con alguna discapacidad. De ellas, unos 4 millones 853 mil 100 personas -el 67.7% de la población con discapacidad en el país- vive con una discapacidad intelectual.

“Nosotras y nosotros somos capaces de muchas cosas y el hecho de que aprendamos de manera diferente y con ritmos diferentes no es pretexto para no incluirnos en todos los aspectos de la vida”, se resalta en el documento que se entregará en el Senado.

Por su parte, Diego Ortíz Cruz -también participante de esta iniciativa- compartió que también se acercarán al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitarle que haya más accesibilidad en las casillas porque no siempre se toma en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad para que ejerzan su derecho al voto.

“En algunas casillas, por ejemplo, hay escaleras y las personas con sillas de ruedas no pueden pasar o necesitan una mesa más bajita para poder votar”, señaló.

“Las personas con discapacidad intelectual y las personas que no oyen, que no ven, necesitan un lenguaje claro y sencillo, o un formato en donde lo pongan en braille, en lenguaje de señas y con pictogramas para poder entender mejor la información”.