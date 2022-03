JusticiaParaJazmín: alumnas de la Voca 7 exigen respuestas ante posible violación contra compañera

Alumnas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 7, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se manifestaron en las puertas de la institución para exigir respuesta ante la posible violación sexual cometida contra su compañera, Jazmín “N”.

Las manifestantes planeaban hacer un recorrido pacífico dentro de las instalaciones de la Voca 7; sin embargo, un grupo de policías aseguró la entrada, cerrándoles el paso.

Ante esto, las presentes entonaron: “¿Dónde estaban cuando la violaron?”, “¿Dónde estaban cuando me acosaron?” y “¿Para qué la puerta cerrada si no me vas a cuidar?”

Un día antes, las estudiantes convocaron a la marcha, bajo la etiqueta #ElIPNNoMeProtege, e invitaron tanto a personas integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico, como a externas.

Lo anterior, después de que la Fiscalía de la Ciudad de México iniciara la investigación sobre la posible agresión sexual cometida contra Jazmín “N”, una estudiante menor de edad.

No obstante, después de que la indagatoria se diera a conocer, el IPN publicó un comunicado en el que negó la existencia del “presunto delito referido” y tampoco “una conducta que causara perjuicio a la alumna”.

“El viernes sacaron la noticia que a una compañera la habían violado en los baños de la escuela cinco hombres y un adulto, y a penas ayer sacaron el comunicado diciendo que eso no pasó, que en realidad nunca sucedió”, denunció una de las manifestantes, que prefirió no proporcionar su nombre.

Otra compañera –que también pidió no revelar su identidad– añadió: “Ya se había subido un papel diciendo que sí fue violación, aparte varios compañeros fueron testigos de cuando la sacaron del baño, la llevaron a la enfermería y ella no quería ni que la tocaran, no podía ni sostenerse y tratan de decir que no es cierto”.

Ante las puertas de la Voca 7, las manifestantes pegaron carteles con leyendas como “El IPN no me cuida, me cuidan mis amigas”, “El IPN encubre agresores” y “Quiero estudiar, quiero vivir”.

Después de que no se permitiera el acceso a las manifestantes, exigieron que saliera Gumersindo David Fariña López, actual director del plantel, a darles respuesta.

Entonces, entonando las consignas “¡Vale más mi cuerpo que su prestigio, vale más mi integridad que su prestigio!… ¡Justicia para Jazmín!”, decidieron bloquear el eje 8 sur, calzada Ermita Iztapalapa.

Por “encubrir” violación, piden nuevo director

A través de un pliego petitorio, las alumnas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.7 “Cuauhtémoc”, solicitaron al Consejo General del Politécnico resolver tres puntos.

En el primero, solicitaron imponer una sanción al director del Centro, derivado de la negación y encubrimiento de la presunta violación sexual cometida contra su compañera, en aplicación del “Protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género en el Instituto Politécnico Nacional”.

Esto, debido a que “las acciones de encubrimiento realizadas por el director David Fariña” violaron el artículo 23 del Protocolo, en el apartado “de la sanción de la violencia de género”, el cual habla de los procedimientos que se deben realizar en caso de que el acusado sea trabajador del plantel.

La segunda petición es la creación de una Asociación de Alumnos con base al artículo 34 de “Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional”, el cual dicta: “las asociaciones de alumnos se organizarán en la forma que los mismos determinen y serán independientes de las autoridades y órganos del Instituto”.

“Como bien se sabe el director David Fariña en esencia ha condenado la creación de asociaciones de alumnos, esto mediante medios éticamente cuestionables”, denunciaron las firmantes.

Finalmente, solicitaron la elección de un nuevo director, con base al Título cuarto, Capítulo I, Artículo 125 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, el cual dicta que el Instituto evaluará el desempeño del personal académico, “en los términos de los artículos 38, 74 y 75 del presente Reglamento, tomando en cuenta, en su caso, la opinión de los propios alumnos”.





