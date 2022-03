La marea del #8M toma las calles y vence las advertencias de que la CDMX tendría una marcha “muy violenta”

La última mujer que entró al Zócalo en la marcha por el Día Internacional de la Mujer fue Mari Sáenz, artista independiente. Lo hizo bailando y agitando su vestido blanco, símbolo de paz, cinco horas después de que el primer contingente ya había tomado la plancha del centro capitalino.

Con ella entraron otras, también bailando, brincando y gritando, que se unieron rápidamente a las distintas fogatas que cientos de mujeres rodeaban, mientras entonaban cánticos contra el machismo y la violencia.

A las 15:00 horas, las mujeres mexicanas comenzaron a marchar y durante al menos seis horas continuas llenaron con sus voces las calles de la capital: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo, Tacuba… ríos morados y verdes que no pararon, y que desafiaron en todo momento el mensaje que autoridades locales y federales se empeñaron en repetir: sería una marcha violenta, habría riesgo para las asistentes, dijeron. Desde el arranque de la jornada, buscaron la forma de inyectar miedo.

No fue así. Aun cuando se dispuso de un aparato policial nunca antes visto en una protesta feminista —incluso con marinos frente a Palacio Nacional y policías hombres rodeando el sitio de la marcha—, en la Ciudad de México se vivió una marcha en paz, sorora, pero de indignación y más hartazgo contra la continua violencia contra las mujeres y la poca acción de autoridades para frenarla: alto a los feminicidios, a las desapariciones, a los delitos sexuales, a la criminalización.

Decenas de miles de mujeres que marcharon solas, con sus amigas u organizadas en contingentes que apostaron por la diversidad, por hablar de la importancia de proteger a las infancias, de hablar de maternidades, trabajo de cuidado, visibilizar a las víctimas de violencia feminicida, las desapariciones, la vida violenta del país.

Renata, de 27 años, dijo que esta es la segunda vez que salió a marchar. Fue con su amiga Jennifer, de 26, para quien sí fue su primera vez en una protesta feminista.

“Esta es mi segunda marcha, en la primera me vine sola y al final se lo decía a ella que es su primera marcha: no te dejes llevar por el pánico que nos quieren causar para no ir. Tranquila, todo va a estar bien”, decía mientras a unos metros jóvenes con el rostro cubierto pintaban con aerosol las vallas que resguardaban los edificios del Zócalo.

“Por ellas es que no nos vamos, por eso estamos aquí sentadas hasta el final, porque sabemos que el estar aquí apoyando hace que los policías no se hayan ido todavía contra un grupo”.

Había mujeres que gritaban “fuimos todas” cada vez que se realizaba una pinta.

“Antes de venir, la verdad sí tenía miedo, por todo lo que se dice, pero al llegar sentí la seguridad de que somos muchas y que no nos dejamos solas en ningún momento; si se van contra una, salen a defender todas. Además, siendo tantas, yo creo que es a ellos a quien más bien les da miedo que estemos aquí”, replicó Jennifer, señalando a los policías.

Esta ocasión, Renata también sintió menos temor de salir a marchar, aun tras haber visto que habría policías y elementos de la Marina resguardando el Zócalo, pues dijo: “Somos más fuertes, todas nos sentimos más seguras juntas”.

Ambas llegaron al Zócalo en un contingente de ciudadanas independientes, quienes mostraron pancartas en las que podían leerse consignas como “Yo sí te creo, porque cuando yo hablé a mí nadie me creyó”, “Mi miedo se volvió fuerza” y “No las olvidamos”.

Otros contingentes estuvieron conformados por colectivas, asociaciones civiles, universitarias y agrupaciones políticas, que reivindicaron causas que muestran la diversidad de mujeres y necesidades en la capital y todo el país: portando pañuelos verdes y morados, algunas marcharon con instrumentos musicales y entonaron canciones, mientras otras recorrieron Paseo de la Reforma en silla de ruedas, en exigencia de mejores condiciones para las mujeres con discapacidad.

#8M22 | En Catedral siguen golpeando las vallas y se han escuchado varias detonaciones de cohetones. 📹 @tanlmont. pic.twitter.com/HtrjAC4g6F — Animal Político (@Pajaropolitico) March 9, 2022

“Aquí estamos nosotras alzando la voz por todas aquellas mujeres con discapacidad que hacen activismo desde su cama, que están encerradas en instituciones psiquiátricas o que, por cualquier motivo, no pueden estar aquí”, comentó Fernanda, de 30 años, quien vive con discapacidad motriz y acudió a marchar con su hermana.

Fernanda reconoció que estuvo a punto de decidir no marchar, por el temor que sintió al escuchar en las noticias que había elementos de la Marina y que sería una marcha violenta, porque en caso de suceder algo sería difícil alejarse del sitio en silla de ruedas, pero se mostró alegre de que “todo estuvo muy tranquilo”.

También estaban los que cargaron con retratos de víctimas de feminicidios y desaparición, así como grupos de madres con sus hijos, y algunas otras que acudieron a denunciar que no tienen consigo a los suyos, porque por órdenes judiciales “injustas” han sido separadas de ellos.

A pesar de las violencia digital por parte de grupos transexcluyentes, la marcha fue un espacio seguro en el que todas, todes y todos cupieron: el contingente de personas trans, no binaries, lesbianas y aliadxs recorrió las calles ondeando banderas azul, blanco y rosa, con la consigna #JuntesLoPodemosTodo.

Algunas militantes del partido Morena regalaron flores a policías que resguardaban el camino de los contingentes rumbo al Zócalo.

Separatistas, transincluyentes y diversos, los contingentes partieron desde distintos puntos de la zona centro: en el Ángel de la Independencia, algunos se reunieron y, mientras esperaban la salida de los contingentes, pintaron huellas alrededor de la glorieta, para recordar a víctimas de feminicidio y desaparición.

En el Monumento a la Revolución y en la Antimonumenta, mujeres pegaron carteles con rostros de agresores y pintaron consignas. Después, se incorporaron al contingente principal que recorrió la ruta Reforma-Juárez-5 de Mayo entonando lemas como “Amiga, hermana, aquí está tu manada” y “Mujer, escucha, esta es tu lucha”.

Vallas, policías y enfrentamientos

Desde la mañana del lunes, un día antes de la protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguraron que la movilización sería “violenta”, e incluso afirmaron —sin pruebas— que grupos acudirían a agredir con objetos peligrosos.

Por ello, se anunció un operativo conformado por 3 mil mujeres policía que resguardó a los contingentes de principio a fin. A ellas, además, se sumaron elementos de la Marina, quienes resguardaron el Zócalo.

Aunque acompañaban a toda la marcha, las policías concentraban su atención en los grupos de mujeres encapuchadas, algunas de las cuales portaban pintura en aerosol, martillos y palos, quienes se mezclaban entre contingentes para pintar consignas feministas en vallas, paredes y avenidas.

A pesar de la tensión que se vivía cuando el cerco policiaco se acercaba a ellas, otras mujeres cerraban filas a su alrededor gritando “fuimos todas” e, incluso, algunas manifestantes les gritaban “son mis heroínas”.

Al llegar al Zócalo, algunas integrantes de estos grupos golpearon las vallas metálicas e intentaron derribarlas. En respuesta, del otro lado del cerco, policías accionaron extintores que provocaron ardor en los ojos, estornudos y tos entre las presentes.

De acuerdo con las autoridades, las policías únicamente acudieron equipadas con cascos, escudos, rodilleras, coderas y extintores. Sin embargo, la Brigada Marabunta —que acompaña movilizaciones en la Ciudad de México desde 2012— documentó que también se usó gas pimienta para dispersar a las manifestantes.

En diferentes momentos, los integrantes de la brigada auxiliaron a algunas de las jóvenes que fueron afectadas por el gas, rociándoles una mezcla de Pepto-Bismol con agua en el rostro, para disminuir el ardor.

Con el objetivo de replegar a las manifestantes desde detrás de las vallas de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, se observó que —desde el lado de las policías— se lanzaron varios cohetones que hicieron retumbar en más de una decena de veces el suelo.

Los golpes en las vallas y la acción policiaca duró hasta alrededor de las 20:00 horas, mientras otros contingentes de mujeres realizaron diferentes tipos de performance en el Zócalo: algunas intervinieron con fotos de agresores el asta bandera, hicieron fogatas con las cartulinas que utilizaron con consignas durante la marcha, otras cantaron y abrieron micrófonos para que víctimas contaran sus casos.

Al término de la marcha, y pese a sus propias previsiones, autoridades capitalinas reconocieron que esta fue “en su mayoría pacífica”. Según sus estimaciones, contó con la participación de un aproximado de 75 mil mujeres y tuvo un saldo de por lo menos 25 personas lesionadas, de las cuales ocho requirieron ser hospitalizadas, seis policías y dos manifestantes.

En el operativo policiaco desplegado para la protesta, las autoridades aseguraron 140 bengalas, 53 martillos, 40 latas de pintura en aerosol, 22 palos de madera, 12 cinceles, 12 herramientas diversas, nueve tubos metálicos, dos pistolas para rociar pintura, una cadena, un litro de gasolina y un bastón policial.

Con información de Ana Estrada y Tania Casasola.