Se debe “moralizar al país”, responde AMLO sobre violencia en estadio Corregidora; suspenden a 5 funcionarios

Respecto a los hechos violentos ocurridos el sábado en el estadio Corregidora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe continuar “moralizando al país” y que el altercado fue producto de gobiernos neoliberales anteriores.

En la conferencia matutina de este lunes, el mandatario indicó que es necesario atender los orígenes de la violencia, lo cual presumió como algo que ha estado trabajando su gobierno.

Afirmó que el enfrentamiento entre aficionados durante el partido Atlas-Gallos Blancos es parte de los “resabios de los gobiernos neoliberales anteriores” en los que se “apostó a la corrupción, a la impunidad y al abandono del pueblo”.

López Obrador señaló que su administración inició un proceso de transformación que llevará tiempo en dar frutos: “porque es un proceso de transición donde lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen, no acaba de morir”.

Sobre los hechos ocurridos en Querétaro, @lopezobrador_ dice que "se debe continuar moralizando al país y atender las causas de la violencia", y asegura que eventos como ese son herencia de gobiernos pasados.

Además, acusó que en el periodo neoliberal no se aplicaron programas que atendieran a los jóvenes, ni que estuvieran a favor de los más necesitados; por el contrario, aseguró que los gobiernos anteriores estaban dedicados a servir a las minorías que saquearon el país.

“Pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices, no dejar de insistir que la felicidad no es la riqueza, los bienes materiales, o no solo es eso, si no estar bien con nosotros mismos, con nuestra consciencia, con el prójimo”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el presidente negó que se fuera a responsabilizar al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, por los hechos del sábado, ya que “está haciendo su trabajo” e “informando bien”.

No obstante, sostuvo que es responsabilidad del estado investigar los hechos violentos en el estadio y que corresponde a este dar información sobre los resultados.

Sin muertes, según registros

Dos días después de los enfrentamientos entre aficionados durante el partido Atlas-Gallos Blancos, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, informó que, de acuerdo a registros de los informes médicos e informes de Protección Civil, no hay personas muertas.

Agregó que, según el informe del gobernador, hay tres personas heridas de gravedad, así como 10 delicadas, pero estables, para un total de 25 personas hospitalizadas.

En conferencia de prensa, Mejía Berdeja destacó que las investigaciones y actualizaciones sobre el caso están en manos del gobierno de Querétaro; sin embargo, expresó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ofreció su colaboración a la fiscalía estatal.

También informó que por órdenes de la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se revisarán, junto con la Federación Mexicana de Fútbol, los protocolos de seguridad, para prevenir que vuelvan a ocurrir hechos similares a los del estadio Corregidora.

“Hemos estado señalando la necesidad de revisar a detalle los protocolos que corresponden tanto a los directivos de los equipos de fútbol como a las autoridades y sobre todo a la Federación Mexicana de Fútbol, es importante para que se evite este tipo de incidentes”.

Mejía Berdeja agregó que también es importante “ver el tema del alcohol” que se vende en los estadios durante los partidos, “para aminorar los riesgos y mitigar cualquier conducta que pueda ser lesiva”.

Suspenden a 5 funcionarios encargados de operativo en estadio

Después de la suspensión del estadio Corregidora, el gobierno estatal informó que suspendieron a cinco servidores públicos encargados del operativo en el lugar durante el partido entre Gallos Blancos y Atlas, porque “incumplieron con los protocolos establecidos”.

La secretaria de Gobierno del estado, Guadalupe Murguía, señaló que los funcionarios suspendidos son: Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial; Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo y Agustín Martínez Ortiz, policía.

El gobernador @makugo presidió una reunión para recibir detalle del informe de Seguridad Pública y Protección Civil ante los hechos del Estadio Corregidora. Derivado del análisis en esta reunión se procedió con estas acciones: pic.twitter.com/w4l8ueMY7Y — Lupita Murguía (@LupitaMurguiaG) March 7, 2022

Así como Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el partido y Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri detalló que también se determinó cancelar los servicios de la empresa G.E.S.K9, contratada por el Club Querétaro, ya que uno de sus trabajadores fue quien abrió las barras entre aficionados.

En lo referente a los heridos, Murguía indicó que la Secretaría de Salud reportó el alta médica de siete personas que resultaron lesionadas, quienes se encontraban internados en el Hospital General.





